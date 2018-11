Las autoridades pide no consumir lechugas romanas por brote de “E. coli”

Washington, 20 nov (EFEUSA).- Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) lanzaron hoy una alerta para pedir que no se consuman lechugas romanas en el país debido a un brote de “Escherichia coli”.

“Los CDC advierten a los consumidores de EE.UU. de que no coman ninguna lechuga romana, y a los minoristas y restaurantes que no sirvan o vendan ninguna hasta que sepamos más sobre el brote”, señaló en un comunicado la institución.

El organismo apuntó que está investigando el caso y que irá actualizando la información conforme vayan obteniendo más datos.

Según los CDC, 32 personas han sido infectadas por este brote de “E. coli” en 11 estados del país entre los días 8 y 31 de octubre.

En total, 13 personas fueron hospitalizadas debido a esta bacteria, incluida una persona con síndrome urémico hemolítico, un tipo de insuficiencia renal, aunque no se registró ningún fallecimiento.

Los casos en el país y otros 18 observados en Canadá “indican que la lechuga romana es un fuente probable del brote”, de acuerdo al comunicado de los CDC.

En mayo, las autoridades sanitarias informaron de que una persona en California murió como consecuencia del brote de “E. coli” vinculado a lechugas y que había afectado a 121 personas en 25 estados.

Los síntomas más comunes de “E. coli” son severos dolores estomacales, vómitos y diarreas que pueden incluir trazas de sangre.

