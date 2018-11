Este es el momento: Ayúdenos a mejorar la Avenida North Wenatchee

Wenatchee — Usted entra a la ciudad de Wenatchee por la Avenida North Wenatchee. ¿Qué ve? ¿El tráfico detenido en las intersecciones? ¿Banquetas angostas? ¿Problemas de seguridad? ¿No hay lugar para andar en bici? ¿Autobuses tardíos? Nuestra comunidad utiliza la Avenida North Wenatchee todos los días, pero se espera que el tráfico aumente significativamente en las próximas décadas. Necesitamos estar listos.

El miércoles 14 de noviembre, la ciudad de Wenatchee y WSDOT le invitan a una casa abierta de la comunidad para aprender sobre el proyecto y proporcionar sus pensamientos y opiniones sobre las posibles soluciones. Si usted no puede asistir a la casa abierta, habrá una versión en línea con una encuesta hasta el 4 de diciembre.

Visite la página y tome la encuesta:

NWenatcheeAveImprovements.participate.online

Asista a la casa abierta de la comunidad:

Miércoles, 14 de noviembre de 2018

4 a 7 p.m.

Departamento de transporte del estado de Washington

2830 Euclid Avenue Bldg. B Wenatchee, WA 98801

El proyecto de mejoras en el corredor de la Avenida North Wenatchee está destinado a mejorar la seguridad, la congestión, el tiempo de tránsito, las instalaciones de senderismo y ciclismo y la estética general de la Avenida North Wenatchee. Estas soluciones incluyen mejoras en las calles e intersecciones (señales de tráfico actualizadas, giros en U, medias, carriles de bus, etc.), así como mejoras en el aspecto visual (banners, cruces decorativos, luces actualizadas, arte público, etc.) de la carretera y del corredor.

La financiación actual sólo permite la construcción de estas soluciones a lo largo de una pequeña parte del corredor, y no todo el trabajo se puede hacer a la vez. La ciudad y WSDOT buscarán oportunidades adicionales de financiamiento.

Su aporte y opinión ayudará a guiar las mejoras de diseño para la Avenida North Wenatchee. El desarrollo de soluciones y planes específicos se ejecutará desde ahora hasta 2022. La construcción comenzará en 2023. Visite la casa abierta en línea para obtener más información: NWenatcheeAveImprovements.participate.online

Punto de Contacto:

Rob Jammerman

rjammerman@wenatcheewa.gov

(509) 888 – 3205

