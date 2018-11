Demócrata de ascendencia mexicana anuncia su candidatura a presidente

Washington (EFEUSA).- El senador estatal del Partido Demócrata Richard Ojeda, de ascendencia mexicana, anunció su candidatura a la presidencia en las elecciones que tendrán lugar en 2020.

“Vamos a hacer esto juntos. Soy Richard Ojeda y me presento a presidente de Estados Unidos”, afirmó el legislador de la Cámara Alta del estado de Virginia Occidental en un video publicado este lunes en su página oficial de Facebook.

Ojeda, de 48 años de edad, es un veterano de las Fuerzas Armadas de EE.UU. que, antes de ser elegido senador estatal en 2016, participó en misiones en Corea del Sur, Haití, Afganistán e Irak y fue condecorado con la Medalla de Bronce.

El demócrata intentó dar el salto a la política nacional en las pasadas elecciones legislativas del 6 noviembre, en las que se postuló para la Cámara de Representantes por el tercer distrito de Virginia Occidental, pero fue derrotado por la candidata republicana Carol Miller.

Después de anunciar sus aspiraciones presidenciales, el político puso en marcha una página web en la que, bajo el lema “Ojeda para presidente”, intenta recaudar fondos para financiar su campaña y da a conocer uno de los pilares de su programa electoral, que no es otro que el apoyo a los veteranos del Ejército.

“Es hora de que le pidamos a nuestros legisladores y a nuestro presidente que realicen una fracción del sacrificio que las tropas llevan a cabo. Vivir modestamente durante el periodo de servicio al país y con una pensión modesta después”, defiende el ya candidato.

Según han informado diversos medios locales, Ojeda presentó la documentación pertinente a la Comisión Federal Electoral este domingo.

Asimismo, el demócrata envió a sus seguidores un correo electrónico en el que daba a conocer sus intenciones y los motivos que le han llevado a dar un paso al frente.

“Como ya he dicho, aún no hemos terminado de luchar”, reza la misiva.

Related