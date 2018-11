Expertos debaten estrategias para combatir y prevenir sobrepeso y obesidad

Nashville, 12 nov (EFEUSA).- Especialistas internacionales debaten esta semana sobre las innovaciones en tratamientos y estrategias para prevenir el sobrepeso y la obesidad en la ciudad de Nashville (Estados Unidos), durante la Semana de la Obesidad 2018.

Este evento, que desde hoy y hasta el jueves reúne a más de 1.000 profesionales de la salud, pretende compartir las novedades tecnológicas y científicas para atender un problema que ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año 2,8 millones de personas mueren a causa de la obesidad y el sobrepeso.

Según el organismo, la prevalencia mundial de este problema se ha triplicado entre 1975 y 2016, año en el que se estimó que más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años vivían con sobrepeso, de los cuales más 650 millones eran obesos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que el 19,5 % de los adultos de los 35 países que pertenecen a ella padece obesidad y Estados Unidos es el país con mayor prevalencia (38,2 %) seguido de México (32,4 %) y Nueva Zelanda (30,7 %).

La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.

De hecho, se estima que 90 % de los casos de diabetes mellitus tipo 2 son atribuibles a estas problemáticas.

En particular, la obesidad es una enfermedad sistémica, crónica y multicausal, aunque se considera que la razón fundamental es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las gastadas.

En México la obesidad está asociada con cuatro importantes causas de mortalidad: las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos y las enfermedades del hígado.

En 2016, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, se registraron 363.171 fallecimientos debido a estas causas.

La obesidad representa además una carga económica para los gobiernos.

Tan solo en México se estima que la atención a enfermedades causadas por la obesidad y el sobrepeso tiene un costo anual aproximado de 3.500 millones de dólares.

Esta reunión servirá para analizar las opciones de tratamiento que se tienen actualmente para la lucha contra esta epidemia.

Y es que debido a la naturaleza compleja y multifactorial de la obesidad, no existe un tratamiento único en su manejo y se requiere la intervención de varios profesionales de la salud, como médicos, nutriólogos, psicólogos y otros especialistas.

Durante estos días, se analizará el rol del paciente y la necesidad de empoderarlo en relación a su auto cuidado con el fin de que logre un buen manejo nutricional con una alimentación balanceada y en cantidades adecuadas.

Del mismo modo, se mostrarán los tratamientos farmacológicos más recientes, los cuales no deben ser sustitutos del tratamiento dietético y del ejercicio, sino ser un componente de los mismos.

Todo esto responde a la necesidad de encontrar una forma de revertir la tendencia creciente de esta problemática que, de no cambiar, podría tener un aumento de 39 % en países como México y de 47 % en Estados Unidos para 2030.

