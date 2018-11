LA FINAL DEL SIGLO TERMINO EMPATADA BOCA JUNIORS 2 vs 2 RIVER PLATE

Por Marlo Vilela:

Hoy se jugó el clásico de la Copa Libertadores de America en la casa de Boca Juniors, en el mítico estadio de La Bombonera donde sean realizado grandes epopeyas futbolísticas. Todo estaba dado para que fuera un gran espectáculo que debió jugarse el día de ayer pero fue suspendido por las fuertes lluvias que cayeron en la capital Argentina.

El marco de espectadores fue impresionante con un lleno de bandera donde se destaco la barra brava de Boca conocida como la 12, cuenta la leyenda que La Bombonera no vibra, late.

La cancha mostraba una gran mejoría después del aguacero de los días anteriores y así empezó el Partido del siglo.

Los primeros minutos parejos pero River tuvo dos claras de cabeza que erraron Martinez Quarta y el colombiano Barre que hizo que el guardameta Rossi se luciera con una atajada monumental.

Boca no encontraba como llegar al área Millonaria porque los mediocampistas se encontraban muy separados de los atacantes. Al minuto 26 sale por lesión Pavon y en su lugar entro el Pipa Benedetto para el delirio de la hinchada Xeneise.

Cuando el dominio de River era más claro, llega en una jugada aislada un remate de Ramon “wuanchope” Abila donde el portero Armani da un rebote y el 9 de Xeneise le da un zurdazo que le dobla las manos y el primero para Boca Juniors.

Los Xeneises no terminaban de festejar el primer gol, cuando Martinez da un pase entre lineas para el goleador Lucas Pratto y este de tiro cruzado le da el empate a River que no merecía ir abajo en el marcador.

Las emociones no paraban en La Bombonera se jugaba ya el minuto 45 cuando en un centro hacia el área millonaria Barre no supo como contener al Pipa Benedetto, este que es un goleador de raza puso el segundo y así se fueron al descanso.

El encuentro en el segundo tiempo continuó con la misma tónica con River tratando de llegar al arco de Rossi. El empate de River llegó al minuto 60 después de un centro de Gonzalo Martinez al área de Boca donde Izquierdoz en su afán de sacarla la peina y la introdujo en su propia portería.

La desazón en el estadio fue evidente, el cuerpo técnico de Boca hizo entrar al Apache Carlitos Tevez buscando un cambio pero la defensa y el arquero millonario se impusieron a un Boca que atacaba más con el corazón que con buen fútbol.

El encuentro termino empatado a 2 tantos y la revancha se jugara en el Monumental de Nuñez el 24 de noviembre.