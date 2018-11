“The Grinch” y “The Girl in the Spider’s Web” llegan a la cartelera

Los Ángeles (EFEUSA).- La cartelera se renueva este fin de semana con los estrenos de la cinta familiar “The Grinch”, el filme de acción “The Girl in the Spider’s Web: A New Dragon Tattoo Story”, la terrorífica “Overlord” y “The Front Runner”, con Hugh Jackman al frente del reparto.

“The Grinch”, de Yarrow Cheney y Scott Mosier, retoma el popular personaje del Grinch, creado por Dr. Seuss, la criatura cascarrabias de color verde que trata por todos los medios de arruinar la Navidad para el pueblo de Whoville.

La versión original de esta película de animación cuenta con las voces de Benedict Cumberbatch, Rashida Jones, Angela Lansbury y Pharrell Williams.

Por su parte, el director uruguayo Fede Álvarez se encarga de “The Girl in the Spider’s Web”, con la que sitúa a la icónica Lisbeth Salander, interpretada por Claire Foy, en medio de un entramado de espías, corrupción e intrigas.

El reparto lo completan Sylvia Hoeks, Lakeith Stanfield y Stephen Merchant.

“Overlord”, de Julius Avery, es una cinta ambientada en la II Guerra Mundial que narra la historia de un grupo de paracaidistas estadounidenses a punto de embarcarse en una peligrosa misión en una aldea ocupada por los nazis. Allí tendrán que luchar contra una presencia extraña y sobrenatural si quieren sobrevivir.

Jovan Adepo, Wyatt Russell, Mathilde Ollivier y Pilou Asbæk aparecen en la obra.

Por último, “The Front Runner”, de Jason Reitman, cuenta cómo el el senador demócrata Gary Hart abandonó en 1988 la carrera a la Casa Blanca al desvelarse que había tenido una relación extramatrimonial con la modelo Donna Rice.

Vera Farmiga, J.K. Simmons y Alfred Molina completan el reparto.

Related