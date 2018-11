Kia Niro Híbrido 2018: Sin competencia con 560 millas de distancia!

Por Gustavo A. Montoya

Esta semana continuamos con Kia. Le doy la bienvenida al modelo Niro de Kia que llega a competir directamente con el Prius de Toyota, aunque en mi opinión por las características del Niro, no hay competencia directa. El Kia Niro podría ser un CUV (Crossover Utility Vehicle) por las siglas en ingles y el Prius de Toyota no es un CUV. El Niro no es un CUV perfecto, porque también podría ser un “hatchback” o quita puerta atrás y por eso no podría competir con la RAV4 de Toyota hybrida como una SUV subcompacta.

Han habido varios intentos fallidos de conquistar el mercado ocupado por Prius: Ford, Honda y Chevrolet están entre ellos. Y habíamos evaluado en el 2017 el Hyandai Ioniq que recibo una excelente evaluación de nuestra parte y llegamos a la conclusión que en híbridos, el Ioniq presenta una solución al híbrido más práctica por la facilidad de conectarse eléctricamente en casa, dando 25 millas de distancia con su batería solamente. Kia y Hyundai comparten los mismos recursos de ingeniería y por eso pienso que el Niro Híbrido para conectar eléctricamente a la luz eléctrica es tan bueno y eficiente como el Ioniq. El Niro declara que puede dar hasta 560 millas de distancia con una millaje por galón combinando de 106 millas. El modelo más costoso trae un paquete tecnológico con sistema de audio premium, y detalles como lámparas que se ajustan en las curvas, navegación y demás utilidades mínimas en todos los autos como el Bluetooth, y cargador de celular, monitor de carril, y demás. Dos cosas me gustan del Niro: 1. La facilidad de uso en combinar modo eléctrico solamente versus otros híbridos que no dan la opción. Así puedo conducir 25 millas sin gastar ni una sola gota de gasolina. 2. El terminado interno del auto es bastante económico, pero utiliza material de buena calidad que da el potencial de perduración y buen valor residual a largo plazo.

En nuestra opinión el Niro sobre pasa el valor del Prius en papel, (sin evaluación de manejo) por la garantía y todo lo que se entrega adicional por el valor al consumidor. Su diseño está enfocado para el que no es un consumidor de autos eco-amigable, ya que su interior y exterior le habla a personas que nunca han tenido un hibrido y no dan la apariencia de ser un hibrido. Niro va en la delantera, ya que la garantía de 100,000 millas para el tren motriz también hace de este vehículo un valor agregado único con Kia y Hyundai en la industria. Prius tiene casi 2.1 millones de unidades vendidas y esa es una lealtad y mercado bastante fuerte. Tal vez el Niro muestre que si puede competir y ganar donde otros han fallado.

Precios: Desde US $ 28,200 hasta en $34,900 con el Premium de Niro. (Niro viene en Hibrido/Eléctrico, o Hibrido Plug-In. Consumo pare el hibrido: 106 millas por galón combinando gasolina y electricidad: Rango de distancia total es de 560 millas, dependiendo de modo de conducción..

Nota: El Mundo Communications recibe autos de diferentes fabricantes y concesionarios para probar. El Mundo no endosa estos productos solo reporta en base a información concedida por el fabricante y la experiencia en la conducción del vehículo durante el periodo préstamo del vehículo. Los precios varían de acuerdo a los accesorios opcionales disponibles para cada modelo como lo expide el fabricante.

Automovil. El Mundo US.