Casa Blanca niega que despido de Sessions genere una “crisis constitucional”

Washington, 8 nov (EFEUSA).- La Casa Blanca negó hoy que el país haya entrado en una “crisis constitucional” tras el despido del fiscal general, Jeff Sessions, y dijo que el presidente Donald Trump no ha solicitado por ahora que el Departamento de Justicia limite la investigación sobre la trama rusa.

“Esta no es una crisis constitucional”, afirmó la consejera de Trump, Kellyanne Conway, en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.

La oposición demócrata ha prometido investigar la salida de Sessions, quien renunció este miércoles a su cargo a petición de Trump después de meses de tensiones entre ambos; y un senador de ese partido, Joe Manchin, opinó hoy que ese cambio sitúa al país “al borde” de una crisis constitucional.

Trump nunca perdonó a Sessions que se apartara de todo lo relacionado con la investigación de la trama rusa que dirige el fiscal especial Robert Mueller, debido a sus contactos con Moscú.

El mandatario nombró como sustituto temporal de Sessions al que era su jefe de gabinete, Matthew Whitaker, y le concedió la autoridad para supervisar las pesquisas del fiscal especial, arrebatándosela al vicefiscal general, Rod Rosenstein, quien tenía esa responsabilidad desde hace un año y medio.

El año pasado, Whitaker escribió una columna de opinión para la cadena CNN en la que advirtió de que Mueller estaba “peligrosamente cerca de cruzar” una “línea roja”, en referencia a su indagación sobre los posibles lazos financieros de Trump con Rusia.

Eso ha despertado temores de que, ahora que está al frente de la investigación de Mueller, pueda limitar su alcance o recortar su presupuesto.

Preguntada hoy por si Trump ha pedido a Whitaker que constriña la investigación de Mueller, Conway respondió: “No, el presidente no le ha instruido a que haga nada, solo a que sea el fiscal general en funciones”.

No obstante, la asesora no quiso contestar a la pregunta de si ambos habían hablado de la indagación sobre la trama rusa y recordó que el presidente quiere que esa pesquisa acabe cuanto antes.

“¿Por qué querría el presidente prolongar la investigación de Mueller? No tiene sentido”, señaló Conway, quien insistió en que la Casa Blanca no ha “impedido en absoluto” el avance de esa pesquisa hasta ahora.

Trump está considerando candidatos para reemplazar permanentemente a Sessions, y hoy se reunió en la Casa Blanca con el senador republicano Lindsey Graham, uno de sus aliados más cercanos y que suena entre los posibles aspirantes, aunque ha negado estar interesado en el cargo.

