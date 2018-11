Activistas prometen mantener la defensa de las minorías tras las elecciones

Los Ángeles, 7 nov (EFEUSA).- Grupos de activistas presentaron hoy en Los Ángeles su “plan de lucha” para defender a indocumentados y grupos minoritarios tras las elecciones de este martes, en las que los demócratas se hicieron con el control de la Cámara de Representantes federal.

Cerca de una decena de organizaciones que participaron en la conferencia de prensa realizada en la sede de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) en Los Ángeles reafirmaron su intención de “pavimentar el camino” con miras a las elecciones presenciales de 2020.

“Hoy estoy llena de esperanza porque nuestra comunidad se manifestó para acabar con el odio y el racismo”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.

Las organizaciones destacaron el trabajo realizado para promover el voto entre los inmigrantes y las minorías incluidos latinos, afroamericanos, musulmanes y miembros de la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) y reafirmaron su compromiso de continuar la campaña con miras a las próximas elecciones presidenciales.

“Nuestra comunidad latina salió ayer a votar y queremos decirle al presidente Trump que no nos asusta lo que hace, que, al contrario, nos motiva a tomar nuestra responsabilidad cívica más en serio y que vamos a defender a nuestra comunidad y salir a votar”, advirtió la activista.

Reunidos bajo un letrero formado con globos brillantes donde se leía “Celebrar”, cerca de dos docenas de líderes y activistas participaron en la presentación.

Estuvieron presentes entre otros representantes del sindicato SEIU-USWW, Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE), Centro de Políticas Inmigrantes de California, Centro LGBT de Los Ángeles, Centro de Recursos del Sueño UCLA, Centro de Acción para el Cambio Comunitario y la Fundación UFW.

David Huerta, presidente de SEIU-USWW, envió un mensaje al Gobierno en nombre de los trabajadores.

“Señor presidente, estamos cambiando la dirección de este país. El voto de ayer rechazó el odio y el miedo”, dijo Huerta en referencia a que los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes, aunque aumentaron su dominio en el Senado.

El sindicalista destacó el triunfó sorpresivo de Alex Villanueva, quien fuera elegido nuevo jefe del Departamento Alguaciles del condado de Los Ángeles y atribuyó ese triunfo al voto hispano.

“Los alguaciles ya no van a deportar a los inmigrantes. Es una gran victoria en los hombros de los votantes latinos en el condado de Los Ángeles”, aseguró el líder sindical.

Por su parte, Verónica la laguna, una inmigrante beneficiaria del Estatus de Protección Temporal (TPS) y madre de dos niños estadounidenses, invitó a los “tepesianos” a unirse al activismo comunitario.

“Lo que vi ayer no fue todo lo negativo que se dijo acerca de la comunidad inmigrante. Vi a las madres que me representan, vi a los jóvenes que salieron a votar por mis hijos que no pueden porque están muy pequeños”, dijo la centroamericana.

“Les pido a los tepesianos que salgan, tenemos que aprovechar este tiempo ahora que la Casa de Representante está a nuestro favor”, arengó.

La representante demócrata Judy Chu, reelegida por el Distrito 27 de California, destacó el trabajo de los miles de voluntarios que dedicaron muchas horas para contactar votantes.

“La semana pasada vine a CHIRLA y me quedé muy impresionada de ver tanta gente trabajando, llamando para promover el voto”, reconoció la congresista.

En su participación, el representante demócrata Jimmy Gómez, quien ganó la reelección por el Distrito 34, aseguró que la mayoría demócrata en la Cámara baja federal buscará responsabilizar al Gobierno de sus acciones.

“Ganar la elección no es sólo sobre el triunfo sino para pedir a la Cámara que supervise esta administración”, dijo Gómez al asegurar que pedirá cuentas a la Administración federal por las familias separadas en la frontera y por otras acciones.

La reunión finalizó con un mensaje de que el gran cambio está por llegar en las próximas elecciones presidenciales.

“Lo que tenemos hoy es el primer día de la nueva campaña hacia el 2020”, aseguró Salas.

Related