Kia 2018 Stinger TwinTurbo GT: Poderoso y dinámico

Por Gustavo A. Montoya

Esta semana regresa Kia con uno de sus nuevos automóviles: el nuevo sedan para 5 pasajeros Stinger. La traducción de Stinger al español más cercana es “aguijón”, y el fabricante sur coreano “pica” a BMW y Audi con un fantástico auto digno de competencia en autos deportivos. Kia continúa sorprendiendo positivamente al consumidor. Ki que significa “salir de” o “elevarse” y la letra “a” de Asia hace nombre a una forma diferente de pensar. En una industria donde el consumidor tiene alta demanda por SUV o CUV, Kia lanza un sedan. Cada vez que evaluó un Kia, muchos de mis colegas y lectores quedan impresionados con la transformación de Kia y los precios. No debe ser una sorpresa, ya que su Gerente de Diseño, Peter Schreyer, había trabajado con Audi y Volkswagen ganando el premio nacional de Diseño de la República Alemana y ha estado con Kia desde el 2007. Y el Stinger es un nuevo testimonio de ingeniera sur coreana influenciada por diseño e ingeniería alemana.

La primera impresión es la de un automóvil muy atractivo. Sus líneas modernas, diseño aerodinámico y los detalles en los terminados exteriores definitivamente lo separan de la expectativa del consumidor. En 7 ocasiones varios extraños me preguntaron la marca del auto. Y al responder, con Kia, todos me abren los ojos con gran sorpresa. Kia lanza este auto con un motor de 4 cilindros/2.0 litros turbo inyección conectado a una transmisión de 6 velocidades con la opción de 6 cilindros/3.3 litros twin turbo inyección conectado a una transmisión de 8 velocidades. Fue sorprendente el desplazamiento seguro y confiable para las autopistas, y en una autopista para pruebas de autos en East Wenatchee, el Stinger mostro increíble destreza. El Stinger que evaluamos tiene el motor de 6 cilindros generando 365 caballos de fuerza y su twin-turbo cargador hacen una diferencia dramática dando 4.5 segundas de tiempo de 0-60 millas por hora. Adicionalmente, Kia ofrece el auto con tracción en 4 ruedas, y nuestro auto en préstamo tiene tracción en las dos ruedas traseras, haciendo un coche digno de competencia. El Stinger es más rápido que un Mustang GT con motor de 5.0 litros y 8 cilindros con transmisión manual en pruebas de ¼ de milla. Esto hace del Stinger un genuino “Gran Turismo” o GT. ¡¡¡Eso es sorprendente!!!

Varias cosas me sorprendieron. Primero que todo se siente con un auto alemán; hasta el diseño del tablero y la línea de la cabina se siente europea en este sedan sur coreano. No ha sido solo el desempeño del auto el que me sorprende, también me sorprende los accesorios tecnológicos con los que Kia ha cargado el auto; los 5 monitores de seguridad que llamo básicos en todos los carros: monitor anticolisión, monitor para puntos ciegos, monitor de movimiento alrededor de todo el auto, mitigador de velocidad en sistema “de crucero”, y los monitores de salida de carril con corrección. El sistema de entretenimiento es fenomenal con Harman Kardon y 15 parlantes. Ninguna ventana o accesorio vibra cuando se sube la música a todo volumen. Este auto viene con calentón y ventilador para los asientos delanteros, al igual que tiene una variedad de opciones personalizables desde el sistema de entretenimiento hasta el sistema de navegación, el conductor goza de varios modos de conducción desde económico hasta deportivo.

Los precios empiezan en $31,900 hasta $51,400 con el GT (Gran Turismo). Enfatizo que Kia está haciendo honor a su nombre “elevándose” y compitiendo muy agresivamente. Una buena opción en la lista para quien está buscando un sedan de lujo deportivo como BMW, Audi, o Cadillac a precios accesibles relativo a sus competidores de marca. Experiméntelo usted mismo y vaya a un concesionario Kia!

Nota: El Mundo Communications recibe autos de diferentes fabricantes y concesionarios para probar. El Mundo no endosa estos productos solo reporta en base a información concedida por el fabricante y la experiencia en la conducción del vehículo durante el periodo préstamo del vehículo. Los precios varían de acuerdo a los accesorios opcionales disponibles para cada modelo como lo expide el fabricante.

Automovil. El Mundo US.