Fútbol USA busca entrenador

Fútbol USA ha resucitado parcialmente y comenzado a luchar por la clasificación a la Copa Mundial Qatar 2022 y convocado al centrocampista y capitán Michael Bradley, 31 años, y al portero Brad Guzan, 34 años, para reforzar la plantilla. Ambos están en la Selección por primera vez desde la “tragedia” en Trinidad/Tobago.

Estos veteranos en la Selección desde el desastre con Trinidad/Tobago, el peor equipo de la CONCACAF, un par de pequeñas islas en el Mar Caribe que derrotó a Estado Unidos en Octubre 2017 y rompieron su racha de siete presencias en Copas mundiales FIFA.

El desastre provocó la renuncia del entrenador Bruce Arena y el Presidente de la Federación de Futbol de Estados Unidos Sunil Gulati y el nombramiento de Carlos Cordeiro como Presidente de la Federación el pasado Febrero.

Cordeiro ha declarado que busca un entrenador en México, Argentina y la MLS pero aún no ha encontrado el candidato ideal. El ex entrenador de la Selección, el alemán Jurgen Klinsmann, fue a Alemania y consiguió siete jugadores con doble nacionalidad y otro en Noruega para reforzar la Selección pero estos no tuvieron casi ninguna influencia en conseguir victorias

Después de la renuncia de Bruce Arena, el técnico temporal de la Selección es Dave Sarahan, que fue el entrenador ayudante de Arena aunque se ignora si él sería un candidato aceptable para Carlos Cordeiro ya que este, hasta ahora, no ha podido hallar ninguno que reemplace a Arena.

La Federación de Fútbol no se ha sentido cómoda en contratar un técnico de la MLS porque no son familiares con la Selección nacional. Es evidente que la juventud estadounidense no considera al soccer “como su taza de té” y su indiferencia para este deporte es clara mientras que los jugadores de Sudamérica y Europa son superiores y habrá que esperar por lo menos un siglo para que los Estados Unidos ganen una Copa Mundial FIFA.

