New York City y Union se juegan temporada en partido de eliminación directa

Nueva York (EFE).- El New York City FC y el Union de Philadelphia abrirán hoy, el primer partido de playoffs de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) en la ronda de eliminación directa, tres días después de haber disputado el último partido de la temporada regular.

El equipo neoyorquino con un gol del español David Villa, el tercero, consiguió la victoria por 3-1, que le permitió asegurar tercera posición de la Conferencia Este, mientras que el Union bajó a la sexta y última posición.

Ahora el ganador será el único que pase a las semifinales de la Conferencia Este, mientras que el perdedor comenzará las vacaciones anticipadas.

El New York City FC vuelve a salir como favorito, el equipo que dirige el español Domènec Torrent, que se había mostrado inconsistente en la recta final de la competición regular, ante el Union, volvió a mostrar mayor solidez y juego colectivo.

“Tenemos la misma calidad que otros equipos”, declaró Torrent. “Podemos llegar lejos en la competición”.

En el primer partido de temporada regular de este año entre ambos equipos, que se disputó el pasado 18 de agosto, el Union se impuso por 2-0 en su campo del Talen Energy Stadium, con goles de Cory Burke y el brasileño Ilsinho.

El triunfo del New York City fue el quinto en los últimos siete partidos de la temporada regular que ha disputado contra el Union y el duelo del miércoles será el primero que ambos equipos van a jugar en la competición de playoffs.

Torrent asegura haber dado con el equipo titular ideal para competir en los playoffs y que no fue otro que volver a los jugadores más valiosos que hay dentro del equipo con la excepción del libio Ismael Tajouri-Shradi, que el domingo fue reserva.

La recuperación del joven venezolano Yangel Herrera en el ataque es uno de los motivos de optimismo que hay dentro del New York City que para nada se considera inferior en el juego individual y de conjunto con los grandes favoritos de la Conferencia Este como son sus vecinos los Red Bulls, que acabaron con la mejor marca de la liga (71 puntos), nueva marca en la historia de la MLS, y el Atlanta United (69), que fueron segundos.

“Estamos listos para la nueva competición y nuestra mentalidad es la misma ganadora de siempre”, destacó Herrera. “Demostramos en la recta final de la temporada que hemos recuperado la confianza en nuestro mejor juego”.

Por su parte el veterano delantero español, otro de los jugadores claves en el ataque del New York City, que tuvo problemas de lesiones durante toda la temporada regular, ha vuelto a encontrarse en su mejor forma y el equipo lo ha notado.

“No se trata de lo que logramos el domingo en cuanto a los puntos y la clasificación final sino de la buena imagen que dimos como equipo”, destacó Villa. “Esto es lo que tenemos que mostrar en los playoffs”.

Mientras el equipo que dirige Jim Curtin, pese haber perdido los dos últimos partidos de temporada regular ante Red Bulls y NYCFC, el Union mantiene el optimismo en su entrada a los playoffs.

“Llegar a los playoffs es la mejor demostración que hemos hecho una buena temporada”, destacó Curtin. “Sabemos qué tenemos que hacer. Será difícil, pero pudimos superar momentos difíciles con anterioridad y lo haremos ahora en la nueva competición”.

