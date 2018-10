Messi vuelve a entrenarse once días después de su lesión

Barcelona, 31 oct (EFE).- El argentino Leo Messi, que se lesionó en el radio del brazo derecho durante el partido del Sevilla y es baja desde entonces, ha vuelto a entrenarse hoy, miércoles, once días después.

Según ha informado el club azulgrana, Messi ha empezado a realizar ejercicios de movilidad, en una sesión que ha tenido lugar en el campo 2.

Junto al capitán barcelonista se han entrenado Gerard Piqué y Jordi Alba, dos de los jugadores a los que Ernesto Valverde ha dado fiesta y no jugarán esta noche ante la Cultural Leonesa en el estreno copero del Barça.

Con este entrenamiento, Messi empieza a descontar en su recuperación. El primer paso lo ha dado hoy al poder saltar al terreno de juego y realizar ejercicios con balón.

El diez barcelonista hace unos días que ya no lleva el brazo en cabestrillo y se mantiene la previsión de baja de tres semanas, que se cumplen el 11 de noviembre, justo el día que el Barça juega en el Camp Nou ante el Betis.

En la sesión de hoy Luis Suárez, Philippe Coutinho e Iván Rakitic han realizado trabajo específico y de gimnasio, mientras que Sergio Busquets y el meta Marc André ter Stegen no se han entrenado con permiso de Valverde. Ninguno de ellos jugará en León.

