Caravana migrante se detiene en México y llega un nuevo grupo por Guatemala

San Pedro Tapanatepec (México), (EFE).- La multitudinaria caravana de migrantes centroamericanos detuvo su avance en México tras una riña que dejó un migrante herido, en una jornada muy crítica en la frontera con Guatemala luego de que centenares de migrantes rompieran el cerco de seguridad.

La caravana migrante de centroamericanos suspendió este domingo su salida desde San Pedro Tapanatepec, en el sureño estado de Oaxaca, para reorganizar sus mecanismos de seguridad después de que anoche una trifulca dejara a un migrante herido y generara preocupación entre las más de 7.000 personas que conforman el contingente.

Uno de los voceros de la caravana, Alexander Martínez, informó en una rueda de prensa que el grueso de la caravana decidió mantenerse en esta localidad y reanudar mañana su caminata a las tres de la madrugada rumbo a Santiago Niltepec, a unos 50 kilómetros, mientras organizan comisiones de seguridad.

“Fue una provocación, fue mandado a hacer para hacernos quedar mal ante el mundo y ante México y por eso decidimos no salir para hacer un comité de seguridad y que todo sea ordenado y el que ande queriendo hacer pleito será entregado a las autoridades. Todo quedó controlado y no pasó a más” dijo.

Aunque los voceros de la caravana aseguraron que la riña era de gente externa que llegó a la turba a provocar, la autoridad municipal confirmó que el agredido fue el hondureño Nolberto José Cervantes de 32 años de edad quien fue trasladado al hospital local para recibir atención médica.

Aunque el grueso de la caravana partirá de este lugar a las 03.00 hora local (08.00 GMT) del lunes, hoy alrededor de unos 300 migrantes retomaron la caminata sobre la carretera panamericana y avanzaron hasta la localidad de Santo Domingo Zanatepec y Santiago Niltepec donde se espera que mañana arribe la caravana, según constató Efe.

Gálvez, quien integra uno de los grupos de avanzada, dijo a Efe que no habían condiciones para permanecer hoy en Tapanatepec porque “anoche se registró una riña y corrió el rumor de un intento de robo de un menor, también vimos una camioneta no identificada con vidrios polarizados”

Y “por ratos quitaban la iluminación en la calle y nos quedábamos a oscuras a ratos y no había vigilancia policiaca, por eso mejor avanzamos a otro pueblo hoy”, denunció.

Por otra parte, unos 120 migrantes decidieron voluntariamente repatriarse y con la presencia del Cónsul de Honduras se realizó la entrega de estos en las instalaciones de servicios migratorios.

Los migrantes fueron trasladados hacia la frontera de México y Guatemala a bordo de tres autobuses custodiados por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM).

En una conferencia de prensa, el defensor de derechos humanos de migrantes y sacerdote Alejandro Solalinde propuso que impulsaran un plan para que la caravana tenga estabilidad.

Por ello, llamó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a intervenir para que se garantice el derecho de los migrantes centroamericanos.

Paralelamente, en la frontera entre Guatemala y México, miles de migrantes, en su mayoría hondureños, rompieron hoy la valla metálica que separa a Guatemala de México y después de un enfrentamiento con la policía cruzaron corriendo y gritando a territorio mexicano.

Los antimotines guatemaltecos lanzaron bombas lacrimógenas a los migrantes que respondieron con palos y piedras, y durante el evento se registraron varios heridos, aunque por el momento se desconoce el número, según constató Efe.

“Vamos para México”, gritaban los migrantes de esta nueva caravana, que ahora se dirigen a la aduana mexicana, donde hay una fuerte presencia policial y autoridades migratorias.

En tanto, el Gobierno de la Ciudad de México anunció hoy un plan para dar asistencia humanitaria y acompañamiento a la caravana migrante que recorre estos días el sur del país, y prevén que llegue a la capital a partir del 2 de noviembre.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha adoptado una postura muy dura, amenazando con enviar el Ejército a la frontera, y ha asegurado que recortará “sustancialmente” la ayuda económica que concede a Guatemala, Honduras y El Salvador como represalia por el avance de los migrantes, al tiempo que ha arremetido contra México por no detenerla.

