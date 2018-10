Nuevo estudio muestra que los latinos subestiman sus propias contribuciones en los Estados Unidos

CHICAGO /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Los latinos están lanzando más nuevos negocios, logrando niveles más altos de educación, y formando parte cada vez más del grupo de ejecutivos senior más importantes de las compañías de la lista Fortune 500, pero más de tres cuartos de los latinos encuestados recientemente se quedaron sorprendidos de al menos uno de estos hechos y otros semejantes bien documentados, según el Hispanic Sentiment Study (estudio de opinión hispana) encargado recientemente por We Are All Human.

El amplio estudio de más de 2,500 hispanos y latinos estadounidenses de 14 años y mayores se centra en la perspectiva de la comunidad hispana y latina sobre temas tales como el panorama político, los negocios y la educación, y los valores personales. Se les presentó a los participantes una serie de 16 puntos de datos sobre los desarrollos y logros positivos de la comunidad latina. Un sorprendente 77 por ciento de los encuestados expresaron escepticismo respecto a seis de estos logros latinos significativos. El estudio fue realizado por Zeno Group.

“Este estudio muestra lo mucho que queda por hacer para que la comunidad latina en los Estados Unidos aprecie plenamente nuestras propias contribuciones a este país y al estilo de vida americano”, dijo Claudia Romo Edelman, fundadora de We Are All Human Foundation. Romo Edelman presentó los resultados de la encuesta en Chicago Ideas Week durante una discusión con Julián Castro, ex Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Los resultados de la encuesta incluyen:

El 82 por ciento de los latinos dicen sentir que la comunidad debe valorarse más de lo que se hace.

Solamente un 48 por ciento de los hispanos estadounidenses se sienten unificados, y el 62 por ciento creen que no hablan con la misma voz. Sin embargo, un 90 por ciento dicen identificarse con la comunidad hispana.

El 66 por ciento de los hispanos creen que su voto sí cuenta en los Estados Unidos, mientras que sólo el 24 por ciento sienten que su comunidad es “extremadamente” o “muy” representada por políticos y personas en el gobierno.

El 69 por ciento de los encuestados son optimistas en cuanto al futuro a largo plazo de la comunidad latina en los Estados Unidos.

Un 62 por ciento piensan que es probable que una persona hispana o latina sea elegida Presidente de los Estados Unidos durante sus vidas.

Los latinos nacidos en los Estados Unidos (segunda generación) son generalmente menos optimistas que la primera generación en cuanto al estado del “Sueño Americano”.

“Una inmensa mayoría de los latinos están diciendo que son subestimados y que sus contribuciones no son plenamente valoradas”, dijo Romo Edelman. “Los candidatos políticos que reconozcan esto y trabajen para dar plena expresión a los logros de los latinos seguramente serán los que se beneficiarán del apoyo de los latinos en las urnas”.

El 10 de diciembre de 2018, We Are All Human presentará la primera Cumbre de Liderazgo Hispano en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Sus anfitriones serán Sol Trujillo, Henry Cisneros, Patricia Menendez, y Claudia Romo Edelman. La cumbre actualmente es patrocinada por Greenberg Traurig, Dairy Management, Inc., Western Union y Aflac.