Delincuencia no aumentó en cuatro años de marihuana recreativa en Colorado

El informe, calificado de “no tendencioso y transparente”, analiza en detalle el impacto que la legalización de la venta de marihuana recreativa ha tenido durante los últimos cuatro años en este estado.

Basado en datos locales, estatales y nacionales, el informe se enfocó en determinar si la venta de marihuana recreativa en Colorado a partir de enero de 2014 tuvo o no incidencia en actividades criminales, accidentes automovilísticos, visitas a salas de emergencia, uso entre adultos y entre jóvenes, indisciplina escolar, y otros temas.

Aunque no se ha detectado un aumento de la criminalidad, ni de accidentes de automóviles, ni de mayor uso entre menores o en las escuelas, sí han aumentado las hospitalizaciones por el consumo de marihuana y aún persiste el “mercado negro” y el envío ilegal de la sustancia desde Colorado a otros estados.

“Esta es exactamente la clase de datos que necesitamos para darle forma al contexto de reglas y leyes”, dijo el gobernador John Hickenlooper al presentar el reporte, preparado por la División de Justicia Criminal del Departamento de Seguridad Pública estatal.

“Ahora tenemos una base crítica de comparación permanente para detectar tendencias, de modo que los dirigentes de Colorado entiendan las áreas en las que nuestra gestión es exitosa e identifiquen las áreas en las que necesitamos enfocar investigaciones adicionales, recursos e inclusive nuevas políticas públicas”, agregó el alto funcionario.

En cuanto a delincuencia, los datos sugieren que la mayor actividad policial en casos relacionados con marihuana se debe a que las fuerzas del orden y los fiscales ahora “decididamente” persiguen actividades ilegales que tienen que ver con el “cannabis”.

Y aunque el número de esos casos subió a partir de 2015, se mantiene significativamente por debajo del número de 2008 y no ha habido aumento de delincuencia juvenil relacionada con marihuana.

A la vez, según el reporte oficial, la marihuana recreativa no ha tenido un impacto en el porcentaje de graduación en las escuelas públicas de Colorado ni en la deserción escolar, ni tampoco ha habido cambios en la cantidad de expulsiones, suspensiones o arresto de estudiantes debido a marihuana.

Por otra parte, aumentaron la cantidad de operativos por cultivos ilegales de marihuana en terrenos públicos o en propiedades privadas, así como la detección de marihuana en paquetes enviados por correo fuera de Colorado.

Y también aumentaron las visitas a hospitales y salas de emergencia por consumo excesivo de marihuana, aunque bajaron las visitas por consumo accidental, especialmente en niños, a partir de la implementación de nuevas medidas en 2015.

“Creo que este reporte es una herramienta útil para que los legisladores, padres, docentes, fuerzas del orden, industriales de la marihuana y otros entiendan mejor los efectos de la marihuana en nuestras comunidades”, dijo Stan Hilkey, director ejecutivo del Departamento de Seguridad Pública.