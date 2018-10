Asistencia para pago de renovación DACA

SEATTLE (Agencias) – En asociación con la Seattle Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA, Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados), la organización comunitaria 21 Progress, que tiene sede en Seattle, brindará asistencia para pagar la tarifa que se requiere para completar la solicitud de renovación para la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). También continuarán brindando educación sobre el estado actual de la DACA y recursos para que las personas puedan mantenerse informadas y preparadas ante posibles cambios.

Los fondos para becas están disponibles para personas que sean o hayan sido beneficiarios de la DACA, hayan completado una solicitud de renovación de la DACA y que residan, trabajen o estudien en la ciudad de Seattle y cumplan determinados requisitos en lo que respecta a sus ingresos. Se brindará información y educación a cualquier persona que desee obtener más información sobre la DACA y recursos disponibles, que incluyen a beneficiarios de la DACA, sus familias y los jóvenes que no sean elegibles para solicitar la DACA en este momento.

Para obtener más información, enviar un mensaje de correo electrónico a: daca@21progress.org, llame al: (206) 829-8482 o diríjase a: 21progress.org..

Este programa se brinda en asociación con 21 Progress y la Seattle Office of Immigrant and Refugee Affairs (Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados).