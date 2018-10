La gran e imparable caravana de miles, miles y miles de Hondureños, Salvadoreños, Guatemaltecos y la gran probabilidad de Mexicanos que se animen a unirse a esta gran aventura de llegar y tratar de entrar a los Estados Unidos y al momento de estar escribiendo esta columna los migrantes eran ya arriba de cinco mil migrantes que a su paso por México podría crecer, imaginémonos nada más unos diez mil, me pregunto yo que pasaría en su distribución de las fronteras con USA o como lo dijeron al entrar a territorio mexicano que les solicitaron que entraran en grupos de cincuenta y no aceptaron porque dijeron que nadie los separaría porque la unión hace la fuerza. Con esto las ciudades fronterizas mexicanas con Estados Unidos son por lo menos una veintena. Si los migrantes dicen que no se van a separar entonces van a pasar por una sola frontera? Podría ser Nogales, Sonora, Mexicali, B.C. Tijuana, B.C. porque lo dudo mucho sea por los rumbos de Texas o Arizona por lo duros que son con las leyes migratorias en esos estados fronterizos. La boca de Trump sigue estando grande al decir que ordenaría la intervención del ejército norteamericano a custodiar la frontera. No me imagino la escena donde soldados norteamericanos estén tratando de detener la turba de miles de hispanos, hombres, mujeres, jóvenes, niños y bebes, porque no es lo mismo enfrentarse a soldados y creo que no están entrenados para detener a estos civiles que no se sabe si entre ellos vengan escondidos pandilleros o criminales, hay que pensar en todo. Qué pensaría usted si todos ellos sin dejar de unirse llegarían a Mexicali o Tijuana, no me imagino la terrible situación de dar albergue, comida, baños, de repente a miles de personas juntas en la línea fronteriza, también la situación anormal que se presentarían para el paso regular de turistas, comercio y trabajadores que pasan por ahí para ir a California, en fin. Ahora esto es un gran reto para Trump de que si los detiene o no, y estoy sacando cuentas de que las elecciones intermedias son el 6 de Noviembre y para ello faltan desde este Viernes 27 al día 6, pues son solo 11 días y la verdad a la velocidad de recorrido que viene la caravana de migrantes no creo que lleguen en su totalidad para antes de las elecciones y tomando en cuenta que en esta misma semana ya se han enviado la mayoría de votos por correo, es probable que el “lio” que se pueda presentar ya no afecte las decisiones de los votantes, ni las decisiones que vaya a tomar Trump respecto a la caravana. Por ahí se dice que todo es una jugada política para meter en un verdadero lio a Trump, pero en verdad no lo creo si es que la caravana de miles, miles y miles “llegan tarde” a las elecciones. También Trump está a un pasito de perder poder porque a la fecha las encuestas para los legisladores en ambas cámaras están 54% a 46% a favor de los Demócratas, ya veremos. GRACIAS.

Por Horacio Ahumada. Opinión. El Mundo US.