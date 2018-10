Denuncian medidas que buscan suprimir votos clave en algunos estados

Atlanta, 23 oct (EFEUSA).- Activistas denunciaron hoy las crecientes dificultades para votar en Estados Unidos y advirtieron sobre medidas que buscan suprimir el voto, en muchos casos dirigidas a grupos minoritarios que pueden inclinar la balanza en algunas elecciones el próximo 6 de noviembre.

Representantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) aseguraron en conferencia de prensa que no es casualidad que muchas de las medidas se den en estados con un estrecho margen en sus contiendas o que podrían cambiar el balance en el Congreso.

Una investigación de APM Reports publicada esta semana reveló que al menos 107.000 personas habían sido removidas del registro de votantes de Georgia por no haber votado en elecciones anteriores.

La implementación de la controvertida medida, conocida como “úsalo o piérdelo”, fue supervisada por el Secretario de Estado de Georgia, Brian Kemp, poco tiempo después de que se hicieran públicas sus intenciones de optar por la gobernación.

En una contienda que podría definirse por un estrecho margen, los más de 100.000 votantes eliminados de las listas podrían ser claves en las elecciones de noviembre, de acuerdo con activistas a favor del voto.

“Es notable cuántos de nuestros esfuerzos se centran en estados que son frecuentemente descritos como claves para controlar el Congreso de Estados Unidos o que tienen contiendas cerradas para elegir al gobernador”, declaró Dale Ho, director del Proyecto de Derecho al Voto de ACLU.

La organización ha interpuesto demandas contra las medidas que consideran suprimen el voto en Florida, Georgia, Michigan y Nevada, luego de que estos estados eliminaran de sus registros a miles de votantes.

“Esto no es un accidente, pareciera que esta gente ha decidido que en aquellos lugares en los que las elecciones están cerradas pueden obtener un mayor beneficio al eliminar una parte del electorado”, indicó el activista.

Las más recientes encuestas sitúan a Kemp empatado en 48 puntos con la demócrata Stacey Abrams, quien de ganar se convertiría en la primera gobernadora afroamericana a nivel nacional.

De acuerdo con el informe de APM Reports, al menos otros 9 estados, en su mayoría republicanos, cuentan con políticas que les permiten remover de los patrones electorales a quienes no han votado en elecciones pasadas.

Muchos activistas temen que esta práctica se haga todavía más general, luego de que la Corte Suprema estableciera en junio que la medida “úsalo o piérdelo” no viola la ley federal.

Otra que ha generado indignación entre organizaciones que abogan por el derecho al voto es la que desestima aplicaciones al voto que no tengan una firma exacta a la que las autoridades tienen en sus registros.

“En Georgia tenemos también un problema con las firmas que deben ser emparejadas de forma exacta para ser aceptadas, lo cual ha suspendido más de 50.000 aplicaciones para registro de votantes que estamos impugnando en corte”, indicó el representante de ACLU.

Según Ho, durante los primeros días de voto ausente en Georgia fueron rechazadas más de 1.200 boletas, con más del 40 % de ellas en el condado de Gwinnett y mayoritariamente entre votantes afroamericanos.

“Lo que más nos preocupa es que Georgia, al igual que otros estados, permite el rechazo de una boleta de voto ausente en el criterio puramente subjetivo de un funcionario que no está capacitado para analizar escritura o nada por el estilo”, aseveró el activista de ACLU.

Además de la Junta de Elecciones del condado de Gwinnett, la demanda incluye a la Junta de Elecciones del de Georgia y al Secretario de Estado y candidato a gobernador republicano, Brian Kemp.

Funcionarios del estado de Georgia enfrentan al menos cuatro demandas por presuntas violaciones al derecho al voto interpuestas en las últimas semanas.

Related