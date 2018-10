Asalto a la cima en Dortmund

Madrid/Berlín, 23 oct (EFE).- El Atlético de Madrid regresa a Dortmund 22 años después, enfrentado como entonces con el Borussia por la cima de su grupo de la Liga de Campeones; de aquel golazo de Milinko Pantic en el 1-2 de 1996-97 al previsible pulso ahora entre ambos por el liderato de un cuarteto que dominan sin discusión.

El 30 de octubre de 1996, con Diego Simeone, su actual técnico, aún como centrocampista rojiblanco, pero fuera de aquel duelo por lesión, la remontada en el entonces Westfalenstadion desniveló casi definitivamente la carrera por la cabeza de la tabla, después no tan positiva para los cruces de los cuartos de final del torneo.

Al Atlético le tocó el Ajax, que le eliminó en la prórroga en el estadio Vicente Calderón; al Borussia Dortmund, el Auxerre, al que doblegó para avanzar hacia la única Champions de su historia, conseguida en la final frente al Juventus. Su otro título europeo también coincidió con un duelo con el club rojiblanco: la Recopa de 1965-66, cuando los dos se midieron en cuartos con triunfo alemán.

Como hace 22 años, la situación en el grupo A de la Liga de Campeones es similar, con los dos, ganadores de las dos primeras citas contra el Mónaco y el Brujas, frente a frente por el liderato, aún con mucho por jugarse, pero con la certeza de que el desenlace del choque de este miércoles marcará mucho el esprint por esa meta.

En él estará Diego Costa, además directo al once titular. Ya ha superado su última lesión muscular, que ha supuesto dos encuentros de baja, y reaparece con la ambición de siempre, en racha en Europa -tres goles y una asistencia en tres choques continentales de esta temporada- y en sequía en la Liga, ya por 16 partidos sin marcar.

A su lado, en ataque, jugará Antoine Griezmann, goleador cinco veces en sus últimos siete duelos, incluidos dos con su selección, pero sin ocasiones el pasado sábado en el 1-1 con el Villarreal, el octavo encuentro seguido invicto de los rojiblancos, que han ganado cinco de sus últimos siete duelos antes de la visita a Dortmund.

Ahí le espera un adversario mucho más firme en sus números de la actual temporada, en la que aún no ha sido derrotado, con ocho victorias y dos empates entre todas las competiciones, realzados aún más en su estadio: cinco triunfos en cinco partidos con 21 goles a favor y sólo cinco en contra, mientras aguarda allí al Atlético.

Además del regreso de Diego Costa, el once de Simeone presentará en principio dos novedades más: Diego Godín, en el centro de la defensa, y Thomas Lemar, en una de las bandas, después de la suplencia de ambos el pasado sábado en el estadio de La Cerámica, donde Jan Oblak, indiscutible en la portería, fue determinante.

Juanfran Torres, aunque este martes hizo la parte final de la sesión al margen -Santiago Arias sería su recambio si no está en perfectas condiciones- y Filipe Luis, por los laterales; Lucas Hernández, junto a Godín en el centro de la zaga, donde es baja José María Giménez por lesión; y Saúl Ñíguez, Rodri Hernández y Koke Resurrección, en el medio del campo, completan el probable once del Atlético, que sólo ha perdido uno de sus últimos 16 choques en competiciones continentales, con once triunfos y cuatro empates.

Enfrente, el Dortmund llega al duelo contra el Atlético en horas altas, como líder imbatido de la Bundesliga y tras ganar los dos compromisos que ha jugado en la Liga de Campeones.

El equipo ha hecho gala ante todo de ser capaz de apretar el acelerador tras volver del descanso, la mayoría de sus partidos los ha resuelto en el segundo tiempo, y el entrenador, el suizo Lucien Favre, ha tenido fortuna cada vez que mueve el banquillo.

La amplitud de la plantilla le ha permitido a Favre hacer rotaciones y no forzar a jugadores, como Paco Alcácer y Mario Götze, que, aunque son claves, en opinión del preparador suizo no están todavía físicamente al cien por cien.

El caso de Alcácer, siete goles en ocho jornadas de la Bundesliga sin jugar un sólo partido completo, es impresionante. En la última jornada, ante el Stuttgart, entró como titular, marcó un gol y se quedó en el vestuario tras el descanso por unas molestias en un muslo ante las que Favre prefirió no correr riesgos.

El técnico recuerda cada que vez que se le pregunta que Alcácer estuvo dos años sin jugar un partido completo por lo que hay que ir con él poco a poco.

Para mañana, Favre tendrá que compensar las bajas del central Manuel Akanji, con un problema de cadera, el lateral Marcel Schmelzer, con molestias en una rodilla, y el centrocampista Marius Wolf, por desgarro muscular.

Es posible que Alcácer, duda por unas molestias musculares, empiece el partido en el banquillo y Favre salga con Maximilian Philipp como delantero centro. En el once estará Marco Reus, también en racha, con cinco goles en sus últimos cinco partidos.

