Francia y México se reparten los oros en una matinal aciaga para España

Barcelona, 20 oct (EFE).- Francia y México dominaron las finales matinales del Campeonato del Mundo de Pelota Vasca al ganar tres títulos cada una, en una jornada aciaga para la selección española que perdió las tres finales que disputó en los frontones de la Vall d’Hebrón de Barcelona.

Los franceses, con cuatro medallas de oro, se perfilan como favoritos para ganar el Mundial, a falta de las siete finales que se disputarán la tarde de este sábado en las que tendrá representantes en seis de ellas. Con dos victorias más ganaría un Mundial que se le viene resistiendo desde hace 24 años.

España falló en todos los partidos que jugó y en la tarde de este sábado tendrá seis nuevas oportunidades para conseguir sus primeras medallas de oro e intentar ganar un Mundial que tiene muy difícil.

Maider Mendizabal y Amaia Irazustabarrena cayeron claramente en la primer final de la jornada, la de paleta de goma en frontón de 30 metros, contra las francesas Maritxu Housset y Aizkoa Iturrino, que se mostraron muy superiores a las españolas con un marcador de 15-7 y 15-4.

En el mismo frontón, la pareja española formada por Gustavo Vidal y Pablo Peñate quisieron pero no pudieron con la pareja mexicana Carlos Torres y Héctor Rodríguez, que se llevaron el oro en frontenis por 15-12 y 15-13. El bronce fue para Francia, que derrotó a los Estados Unidos por 15-5, 13-15 y 10-5.

Los mexicanos no pudieron contar en la final de frontenis con su máxima estrella, Arturo Rodríguez Faisal ‘Turi’, que recibió minutos antes un golpe en la final de paleta de goma en frontón de 30 metros, en la que derrotó al francés Kevin Pucheux por un doble 15-11 y revalidó el título conseguido hace cuatro años.

México también ganó la final de frontenis femenino con autoridad. Ariana Yolanda Cepeda y Guadalupe María Hernandez no tuvieron rival en las francesas Claire Dutaret y Louise Coyos, a las que ganaron 15-7 y 15-2 para colgarse el tercer oro en Barcelona.

España tampoco tuvo su día en el trinquete donde perdió la final de mano individual. El español Eneko Maiz no lo tenía fácil contra una de las estrellas de Francia, Baptiste Ducassou. Y el actual campeón del mundo revalidó su título ganando con facilidad por un doble 15-4.

Francia también fue muy superior en la final de mano por parejas, en la que ganó a México. Bixintxo Bilbao y Peio Larralde ganaron por 15-2 y 15-4 a los mexicanos Martín Cabello y Orlando Díaz.

En el frontenis femenino, a España se le escapó por muy poco la tercera medalla de bronce en estos campeonatos. La pareja Izaskun Hernando y Mónica Hernández se quedaron a un punto del bronce tras caer contra las cubanas Lisandra Lima y Yasmari Medina por 14-15, 15-14 y 10-9.

Related