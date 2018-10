México cree que amenaza de Trump de cerrar frontera es un mensaje electoral

Nueva York, 18 oct (EFEUSA).- El canciller mexicano, Luis Videgaray, opinó hoy que la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de cerrar la frontera si no se detiene la llegada de inmigrantes hondureños es un mensaje meramente “electoral”.

Videgaray, en declaraciones a los periodistas, recordó que EE.UU. está en la antesala de elecciones y apostó por poner las advertencias de Trump en ese contexto y “no darles mayor trascendencia o importancia”.

“En menos de tres semanas hay elecciones y creo que tenemos que ponderar ese tipo de declaraciones que, por supuesto, a nadie agradan”, dijo.

El presidente de EE.UU. amenazó hoy con ordenar a sus militares que “cierren” la frontera con México si el país vecino no frena la caravana de inmigrantes hondureños que se dirige hacia el norte.

“Debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga esta arremetida (de inmigrantes), y si no pueden hacerlo, llamaré a los militares de EE.UU. y CERRARÉ NUESTRA FRONTERA SUR!”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

Videgaray, mientras tanto, recordó que México “tiene ya mucha experiencia en conocer expresiones de este tipo por parte del presidente Trump” y recordó que su país no hace “negociaciones” ni “diplomacia a través de Twitter”.

“La frontera entre México y Estados Unidos es la frontera más transitada del mundo. Todos los días la cruzan más de un millón de personas de manera legal, más de 400.000 vehículos. El comercio entre México y Estado Unidos es de un millón de dólares por minuto”, recordó.

“Creo que antes de tomar decisiones de esta naturaleza cualquier involucrado lo pensaría muy muy bien”, añadió el ministro mexicano, que insistió en restar importancia a la advertencia de Trump.

Preguntado por la visita a México que efectuará este viernes el secretario de Estado, Mike Pompeo, Videgaray dijo que el representante estadounidense será recibido “con mucho gusto” y aseguró que ha sido “alguien importante” en la relación entre los dos países.

El canciller insistió en que esa relación entre México y EE.UU. “es mucho más grande que un hecho aislado como es esta caravana”.

La caravana, subrayó, es algo muy importante sobre todo para las personas que vienen en ella y que están arriesgando su vida.

La prioridad de México, según Videgaray, es asegurar que se protegen los derechos de esos migrantes.

Con ese fin, el canciller solicitó hoy a Naciones Unidas apoyo para gestionar las peticiones de asilo que puedan presentar los integrantes de la caravana y dijo haber recibido una respuesta muy positiva, tras un encuentro con el secretario general, António Guterres.

Videgaray explicó además que las autoridades mexicanas han estado en contacto con las estadounidenses y que han explicado directamente a los participantes de la caravana los procedimientos que prevé la ley mexicana para su posible ingreso a México.

Related