Daniela Vega participará en la serie “Tales of the City” de Netflix

Los Ángeles, 17 oct (EFEUSA).- La actriz chilena Daniela Vega, que protagonizó la cinta “Una mujer fantástica” (2017), participará en la serie de Netflix “Tales of the City”, informó hoy la plataforma digital en un comunicado de prensa.

Esta producción para la pequeña pantalla retoma la historia y personajes de la miniserie “Tales of the City” (1993), que estaba basada en los libros de Armistead Maupin y cuyo elenco encabezaron Olympia Dukakis y Laura Linney.

Ambas volverán a interpretar a sus respectivos papeles en este nuevo proyecto de Netflix, que ha puesto un gran énfasis en contar con profesionales de la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) delante y detrás de las cámaras y que también ha fichado para su elenco a Ellen Page.

Se trata de la segunda serie que Vega tiene en el horizonte cercano, ya que la pasada semana se supo que la chilena encabezará el reparto de “La jauría”.

La cineasta argentina Lucía Puenzo será la “showrunner” (máximo responsable de una serie) de “La jauría”, que entre sus productores cuenta con el director chileno Pablo Larraín.

Vega cautivó a crítica y público con su interpretación de una mujer transexual que sufre la pérdida de su pareja en “Una mujer fantástica”, la cinta de Sebastián Lelio que dio a Chile el premio a la mejor película de habla no inglesa en la última edición de los Óscar.

La actriz transexual se ha convertido además en una destacada voz a favor de los derechos de la comunidad LGBT.

