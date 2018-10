Nicole Kidman dice que “estar casada con Tom Cruise evitó que fuera acosada”

Los Ángeles, 16 oct (EFEUSA).- La actriz australiana Nicole Kidman, que estuvo casada con Tom Cruise desde 1990 hasta 2001, ha revelado que esa relación evitó que fuera acosada sexualmente en Hollywood.

En declaraciones a la revista New York Magazine, recogidas hoy por gran parte de la prensa, Kidman reconoció que siempre se muestra reacia a hablar de su matrimonio con Cruise (con quien se casó a los 22 años), principalmente porque ahora está casada con el gran amor de su vida, el músico Keith Urban, y considera que hacerlo es “irrespetuoso”.

“Dicho eso, me casé muy joven (con Cruise), pero (aquello) definitivamente no me dio poder, me dio protección. Me casé por amor, pero estar casada con un hombre extremadamente poderoso evitó que fuera acosada sexualmente”, declaró la intérprete.

“Iba a trabajar, pero sentía que aún no me había desarrollado. Así que cuando lo hice a los 32 o 33 años, era como si aún tuviera que madurar”, indicó.

En la charla, Kidman habla de cómo otras mujeres la han ayudado en su carrera, y destaca la labor de Jane Campion en sus inicios y ahora la de Karyn Kusama, la cineasta que la ha dirigido en el drama “Destroyer”.

Además, ofrece su perspectiva sobre el movimiento feminista Me Too:

“He experimentado momentos así desde que era pequeña. ¿Quiero detallarlos en un artículo? No. ¿Es algo que comento en mi trabajo? Absolutamente. Soy abierta y sincera. Quiero tener mi pozo de experiencias y emociones para recurrir a él y emplearlo, y no hablo únicamente de acoso sexual”, señaló.

“Hablo de la pérdida, de la muerte, de todo lo que depara la vida”, agregó, antes de recordar que va a rodar un filme con Charlize Theron y Margot Robbie sobre la figura de Roger Ailes, el difunto fundador de Fox News, Roger Ailes.

Ailes, responsable de elevar a la conservadora Fox News hasta su actual estatus de gigante mediático, falleció en mayo del año pasado a los 77 años, pocos meses después de que su larga e influyente carrera terminase abruptamente por varias denuncias de acoso sexual.

Related