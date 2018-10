Ban Ki-moon y Gates lanzan Comisión Global de Adaptación a cambio climático

La Haya, 16 oct (EFE).- El exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon, el magnate Bill Gates y la directora administrativa del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, lanzaron hoy en La Haya la Comisión Global de Adaptación (CGA) para acelerar el ajuste socio-empresarial a la lucha contra el calentamiento global.

“Solo tenemos dos caminos delante: ir hacia un futuro resiliente o seguir en nuestra ‘status quo’, poniendo en riesgo el crecimiento global y la estabilidad social. Estamos en un punto irreversible”, advirtió Ban ki-moon, tras anunciar el lanzamiento de esta comisión convocada por 17 países, incluyendo India y China pero no EEUU.

El objetivo de la CGA, apoyada por otros 28 representantes de todas las regiones del mundo y diversos sectores del desarrollo y la industria, es “catalizar un movimiento mundial para multiplicar la escala y la rapidez a las soluciones” para la adaptación de los comportamientos de todos los actores sociales al cambio climático.

Esta comisión, que reúne en un encuentro sin precedentes a diferentes líderes mundiales, llega después de “uno de los veranos más letales en cuanto a los desastres climáticos”, explican desde el Centro Global de Adaptación, socio gestor de esta comisión, situado en Rotterdam (Holanda).

Ban Ki-moon advirtió de que los efectos del calentamiento global “se seguirán manifestando e intensificando” con los años, aunque haya un cambio radical de adaptación, y agregó que esto provocará que “se pierdan muchas vidas y la gente pobre, que menos ha hecho para causa el problema, siga siendo la que más sufre” sus consecuencias.

En un encuentro en el Salón de los Caballeros del Parlamento holandés, representantes de Alemania, Argentina, Bangladesh, Costa Rica, México, Senegal, entre otros países, han mostrado su determinación a trabajar por una mayor visibilidad e importancia política de la adaptación climática.

Los líderes de esta iniciativa subrayaron el último informe sobre el calentamiento global del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que alerta de que los “impactos dañinos del cambio climático ya se están notando, con antelación y mucha más fuerza de la que se había proyectado” antes.

“Si todo el mundo pone de su parte, podemos reducir las emisiones de carbono, aumentar el acceso a la energía asequible y ayudar a los agricultores en todo el mundo a cultivar de manera más productiva”, agregó el empresario tecnológico Bill Gates, como copresidente de la fundación Bill & Melinda Gates.

Por su parte, la directora del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, recordó que, como se ha podido ver estos últimos meses en diferentes países, los “eventos climáticos dramáticos y estaciones volátiles son la nueva realidad”.

Esta nueva comisión subrayó la necesidad de la adaptación como herramienta para frenar las consecuencias y para un manejo de los riesgos asociados con el cambio climático, desde las inundaciones y las sequías, hasta el aumento del nivel del mar y las tormentas.

El aeropuerto Schiphol de Ámsterdam está situado a cuatro metros por debajo del nivel del mar, recordó el primer ministro holandés, Mark Rutte, que puso de ejemplo a Holanda como país donde “el manejo del agua ha sido una necesidad? porque esta no conoce de fronteras”.

“La urgencia de adaptarse al cambio climático no puede subestimarse. Los niveles del mar subirán, las tormentas de lluvia y las sequías serán más fuertes. No se puede negar que el mundo debe prepararse. La adaptación no es una elección, es una necesidad”, urgió el liberal Rutte, cuyo país es el anfitrión de esta comisión.

La CGA considera que hay cuatro obstáculos que desaceleran la adaptación, como es la falta de concienciación por parte de legisladores y ciudadanos sobre las soluciones y los peligros, así como la falta de inclusión de los riesgos del cambio climático a los planes de las empresas y los gobiernos.

Además, esa plataforma criticó que los esfuerzos de adaptación no alcanzan a los que necesitan apoyo (personas de bajos recursos y grupos vulnerables) y tampoco existe un gran liderazgo mundial en este tema, cuestión que esta comisión piensa paliar.

Durante su primer año, la CGA supervisará la preparación de un informe científico, económico y político que presentará en la Cumbre del Clima UNSG 2019, y trabajará junto a diferentes expertos y los países convocantes para buscar soluciones que permitan la adaptación.

Related