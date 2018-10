Gobernador N.Jersey ordena investigar por qué se contrató a acusado violación

Nueva York, 15 oct (EFEUSA).- El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, ordenó hoy una investigación independiente para determinar por qué un hombre acusado de violación fue contratado para trabajar en su administración, un caso que ha creado una fuerte controversia en el estado.

También ordenó que se investigue cómo el Ejecutivo estatal ha respondido a la denuncia que presentó Katie Brennan, jefa de personal de la agencia de Vivienda e Hipotecas, de que fue violada mientras trabajaba para la campaña a gobernador de Murphy en 2017.

La investigación estará a cargo del exfiscal general y juez de la Corte Suprema, Peter Vernieron, señala el diario NJ.com.

La debutante Administración de Murphy está en el centro de un huracán luego de que Brennan hiciera pública su denuncia, alegando que no fue escuchada por la fiscalía, ni por personal de alto nivel de la administración y ni por el propio gobernador.

Brennan ha denunciado que Albert J. Alvarez la violó en 2017, cuando trabajaba como voluntaria en la campaña de Murphy y él era el enlace para las comunidades latina y musulmana.

La mujer ha dicho que Alvarez le había ofrecido 15.000 dólares a cambio de no denunciarle, algo que ella dice rechazó.

Murphy quiere saber cómo Alvarez fue contratado como jefe de personal de la Autoridad para el Desarrollo de Escuelas a pesar de la denuncia de violación.

“Me enfermo del estómago cada vez que oigo lo que ocurrió”, señaló hoy el gobernador demócrata durante una conferencia de prensa antes de partir en un viaje de nueve días a Alemania.

Afirmó que la investigación será “real” y no como la realizada en Washington, al referirse a la investigación que realizó el FBI sobre el juez Brett Kavanaugh, confirmado para el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

La pasada semana Murphy había señalado en un comunicado que las alegaciones habían sido atendidas apropiadamente.

Indicó que había pedido a las agencias pertinentes que revisaran las políticas y procedimientos sobre cómo son manejadas estas denuncias para determinar si hay que hacer mejoras, señalan medios locales.

Posteriormente su portavoz Mahen Gunaratna aseguró que los reclamos de Brennan no fueron ignorados y que el caso fue referido a la Oficina de Ética y a la del fiscal general.

Alvarez renunció finalmente luego de que la denuncia saliera a la luz pública el pasado 2 de octubre y ha negado las acusaciones a través de su abogado John Hogan.

Los republicanos han pedido que se investigue la contratación de Álvarez mientras los demócratas han expresado su preocupación por las acusaciones.

