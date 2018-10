El 75 % de neomexicanos está “preocupado” por la criminalidad en el estado

Phoenix (AZ), 15 oct (EFEUSA).- El 75 % de los residentes de Nuevo México manifestaron estar “preocupados” por la inseguridad que se vive en sus comunidades, según una encuesta revelada hoy por la coalición New Mexico SAFE sobre percepción del crimen, seguridad pública y el sistema judicial.

El 54 % de los 502 encuestados por el grupo Latino Decisions para New Mexico SAFE entre el 22 y 29 de agosto pasados indicó que la criminalidad ha empeorado en el estado en los últimos 5 años, mientras que el 13 % apunta a que hay menos en la actualidad y el 30 % que considera que se mantiene estable.

“Nuestra encuesta reveló que muchos de los líderes de nuestro estado están fuera de sintonía con lo que la comunidad realmente siente y cree acerca del crimen y la seguridad pública”, Emily Kaltenbach, directora estatal The Drug Policy Alliance, que forma parte de New Mexico SAFE.

En su opinión, el sondeo muestra que los neomexicanos están “ansiosos por ir más allá del enfoque puramente punitivo que no ha logrado frenar el crimen” en el estado.

El 71 % de los entrevistados consideró que el sistema judicial en Nuevo México tiene “problemas graves que deben abordarse de inmediato”, en comparación con el 21 % que creen que el “sistema tiene problemas que deben solucionarse con el tiempo”.

El sondeo apunta además que el 60 % reconoció que ellos o un familiar cercano había sido víctima de un crimen en el estado.

Las mujeres son casi 10 puntos porcentuales más propensas a ser víctimas de un delito, indica el reporte, que señala que la brecha más amplia se registra entre residentes urbanos y rurales, con un 37 % de residentes de ciudades que han sufrido esa situación, por el 23 % de las zonas suburbanas y el 26 % del ámbito rural.

“En un momento en que la delincuencia está a la vanguardia y es la preocupación de muchos residentes de Nuevo México, es fundamental que nuestros líderes y responsables políticos tengan una comprensión precisa de cómo se siente realmente la comunidad con respecto a estos temas”, destacó Kaltenbach.

La encuesta también muestra que la gran mayoría de los mexicanos (70 %) cree necesario reducir la cantidad de personas que se encuentran en prisión en Nuevo México, incluido el 39 % que lo considera “muy importante”.

En este sentido, la encuesta muestra que el 54 % de los entrevistados considera que reducir la población encarcelada ahorrará dólares a los contribuyentes que pueden invertirse en prevenir el crimen y rehabilitar a las personas condenadas.

