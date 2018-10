Maradona: “Inútil hacer caudillo a un tipo que va 20 veces al baño”

Culiacán (México), 13 oct (EFE).- El argentino Diego Armando Maradona pidió no endiosar más a Lionel Messi y dijo que si volviera a dirigir a la selección de su país no lo convocaría porque es un jugador en el Barcelona y otro en la albiceleste.

“Es inútil querer hacer un caudillo a un tipo que va 20 veces al baño antes de un partido. No endiosemos más a Messi; Messi en el Barcelona es uno y en la selección es uno más”, dijo al programa “La última palabra”, de Fox Sport.

Maradona, quien cumple 58 años este mes, señaló que Messi es un grandísimo futbolista, el mejor del mundo junto a Cristiano Ronaldo, pero criticó la falta de liderazgo del astro del Barça.

“Es un grandísimo jugador, pero no le da; antes de hablar y pedir un técnico se va a jugar a la Play. Después, en la cancha sí la pide y la quiere”, agregó.

El “Pelusa” es hace casi un mes entrenador de los Dorados de Culiacán del Ascenso del fútbol mexicano con los que lleva tres victorias y una derrota y a quienes tiene en zona de clasificación en la liguilla, pero ha sale más en los medios por sus declaraciones o su forma lujosa de vivir en la ciudad del estado de Sinaloa.

Hace ocho años Diego fue entrenador de la selección argentina que alcanzó cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica y mostró una buena relación con Messi, pero este sábado se le fue al cuello y le criticó su manera de ser.

“Si fuera seleccionador argentino, no llamaría a Messi, pero nunca digas nunca. Hay que sacarle presión, sacarle el caudillo que queremos que sea porque no lo va a hacer. A Messi le dices, ‘tírate de cabeza contra el palo’ y él prefiere los vídeo juegos”, dijo.

Aunque no ha conseguido nada como entrenador, Maradona levantó la mano para volver a ser entrenador de Argentina, pero dijo preferir dirigir a México, a pesar de que este verano habló mal de la selección mexicana y criticó la decisión de la FIFA de darle el Mundial de 2026 a México, compartido con Estados Unidos y Canadá, porque su equipo nacional no es protagonista en los Mundiales.

Los Dorados de Maradona regresarán a la cancha el sábado próximo cuando visitarán a los Mineros de Zacatecas, terceros de la clasificación de la liga de Ascenso.

