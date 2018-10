Dario Yazbek augura gran diversión en nueva temporada “La casa de las flores”

México, 13 oct (EFE).- El actor mexicano Dario Yazbek Bernal confesó hoy estar en “shock” por el éxito mundial que ha tenido la serie “La casa de las flores”, que protagoniza, y auguró “mucha diversión” en la segunda temporada que Netflix anunció para el próximo año.

“Estoy feliz, me da mucho gusto y creo que viene mucha diversión”, dijo a Efe el actor sobre la renovación de esta cómica telenovela dirigida por Manolo Caro.

Yazbek, hermanastro del también actor Gael García Bernal, declaró que el enorme éxito que ha tenido esta ficción mexicana ha sido “una locura” que no se esperaba y que ha resultado “muy gratificante”: “Es muy lindo ver que la gente reacciona bien y que le gusta”, aseguró.

“Ya estoy empezando a entrar un poquito en shock, pero estoy muy contento”, añadió entre risas.

El artista recordó que, al terminar de rodar “La casa de las flores”, la recepción del público “era una incógnita”, puesto que “podía ir muy bien o muy mal”.

“Fue chistoso verlo de esta forma: si gusta, pues bien, y si no, yo me la pasé muy bien filmando”, desgranó.

Pero la serie triunfó y parte de su éxito se basa, según Yazbek, en que ha sabido tratar de forma divertida la arraigada tradición telenovelesca por la que se conoce a México en el mundo.

“Creo que hubo un poco de nostalgia para acercarse a las telenovelas con las que mucha gente creció y por las que se conocía a México. Esa nostalgia se tradujo de una forma divertida dentro de la serie”, relató el actor, quien considera la ficción un “muy buen acercamiento al mundo de México”.

Yazbek aseguró que “pronto” comenzará el rodaje de la segunda temporada de “La casa de las flores”, que también tendrá una tercera temporada prevista para 2020.

La primera temporada estuvo compuesta por 13 episodios de 30 minutos y transcurre en una floristería familiar supuestamente idílica y exitosa, pero llena de secretos.

Tras revelarse la muerte de su amante, el padre de familia decide reunir a todos sus hijos bajo el mismo techo para que convivan junto a él y su actual esposa. La serie explora la necesidad de proteger y perdonar a los seres queridos.

El reparto lo encabeza la actriz mexicana Verónica Castro, que regresó a la televisión después de casi una década, y también aparecen Cecilia Suárez, Juan Pablo Medina, Paco León, Aislinn Derbez y el mismo Yazbek.

