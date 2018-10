Los Ángeles, 13 oct (EFEUSA).- “Camping”, la nueva baza de humor de HBO, supone el regreso a la televisión de Jennifer Garner tras su paso por “Alias”, esta vez con un producto creado por Lena Dunham y Jenni Konner (“Girls”) y con un reparto diverso que incluye al puertorriqueño Arturo del Puerto.

La serie, que se estrena este domingo, gira en torno a la figura de Kathryn (Garner), una mujer obsesiva y controladora que decide celebrar el cumpleaños de su marido en un camping al que ha invitado a sus más allegados.

Pero lo que pretendía ser una celebración llena de magia en plena naturaleza, se convierte en una dura prueba para las amistades y las relaciones de pareja.

David Tennant, Juliette Lewis, Ione Skye, Bridget Everett y Arturo del Puerto completan el reparto de este proyecto, una nueva versión de la serie homónima británica creada por Julia Davis.

“Es un momento importante en mi carrera”, reconoció Del Puerto en un encuentro con un grupo reducido de medios de comunicación, entre ellos Efe.

“Para mí, HBO es la mejor cadena que hay, la que tiene el mejor contenido y las mejores ideas. Sus series tienen un tono único. Hace ocho años, cuando llegué a Los Ángeles, me dije a mí mismo que quería ser actor protagonista en un producto de HBO. Y aquí estoy”, agregó.

El intérprete, de madre puertorriqueña y padre español, ha intervenido en películas como “Independence Day: Resurgence” y “CHIPS”, antes de embarcarse en “Camping”.

“Es un sueño hecho realidad y ojalá me abra más puertas para trabajar con gente como la de este proyecto”, afirmó.

Su personaje es Miguel, un hombre recientemente separado que expresa su inestabilidad a través de un vestuario muy llamativo y una forma de ser de lo más peculiar.

Konner explicó, por su parte, que vieron a “mucha gente para ese papel”: “Nos quedaba poco para comenzar a rodar y nadie nos convencía”, reconoció.

“Por suerte apareció Arturo y nos encantó. Se compró él mismo la ropa del personaje y creó un personaje libre y divertido. Realmente parece que es alguien en crisis. Arturo es guapo y encantador, pero consigue que nos creamos que se trata de alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Tuvimos suerte con él”, apuntó.

El actor, que también ha aparecido en cintas como “Ride Along 2” y series como “Fear the Walking Dead”, aseguró que conseguir este papel le ha resultado “muy gratificante” ya que la mayoría de sus trabajos en Hollywood respondían a “estereotipos”.

“Casi siempre he hecho de traficante, jardinero, asesino o proxeneta”, dijo el artista entre risas.

“He interpretado todas las ideas preconcebidas de lo que somos los latinos. Son ideas completamente erróneas que tienen los estudios, así que ha sido genial poder hacer de persona normal en esta ocasión: un abogado con familia y problemas rutinarios”, señaló.

Del Puerto, criado en España, reconoció que abandonar ese país y apostar por su carrera en EE.UU. fue una decisión fácil porque siempre quiso trabajar en Hollywood y hacerlo con nombres como Christopher Nolan o Alejandro González-Iñárritu.

Lo que sí se ha marcado como objetivo es pasar más tiempo en Puerto Rico, donde su familia tiene una plantación de café que fue arrasada por el huracán María.

“Llevo Puerto Rico en mi sangre, en mi cabeza y en cada parte de mi cuerpo”, indicó.

