Jueza dispuesta a repetir juicio que condenó a Monsanto a pagar 289 millones

San Francisco (EFEUSA).- Una jueza de San Francisco se mostró dispuesta a repetir el juicio que en agosto condenó a Monsanto a indemnizar con 289 millones de dólares a un hombre que asegura que un producto de la empresa le causó cáncer terminal.

En un fallo provisional a la espera de escuchar los argumentos orales y emitir una decisión final, la jueza Suzanne Bolanos de la Corte Superior de California en San Francisco se mostró dispuesta a aceptar la solicitud de la multinacional para que se repita el juicio.

“El demandante no presentó pruebas claras y convincentes de malicia u opresión para justificar una compensación por castigo ejemplar”, indicó en su fallo la jueza.

De esta manera, Bolanos se abre a reconsiderar la conclusión que alcanzó un jurado popular en agosto, y que dio la razón al demandante, Dewayne Johnson.

De acuerdo con ese fallo, la multinacional agroquímica -adquirida por Bayer este año- debía compensar al demandante con 39 millones de dólares por daños causados y con otros 250 millones como castigo ejemplar.

Johnson utilizó el herbicida Roundup de Monsanto, que contiene el polémico glifosato, de manera frecuente mientras trabajó como jardinero para el distrito escolar de San Francisco, y según él fue la exposición continuada a éste lo que le causó cáncer.

La jueza no entra a valorar si fue el herbicida de Monsanto el que hizo enfermar al demandante, pero sostiene que en cualquier caso no se ha demostrado que la empresa fabricase y vendiese ese producto siendo conocedora de sus posibles efectos y que por tanto actuase con “malicia”.

Eso es precisamente lo que había determinado el jurado, según el cual la compañía no advirtió correctamente del riesgo para la salud que se corría al usar este producto con glifosato.

En agosto también se concluyó que la omisión de las advertencias necesarias fue “un factor sustancial” en la enfermedad de Johnson, que tiene 46 años y padece linfoma no hodgkiniano (un cáncer en los linfocitos de la sangre).

Los médicos del demandante aseguraron en el juicio que a Johnson le quedan meses de vida.

