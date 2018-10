Desmienten que mitad de bebés en Colorado nazcan con marihuana en organismo

Denver (CO), 8 oct (EFEUSA).- Un nuevo estudio del Gobierno de Colorado refuta datos hospitalarios según los cuales que casi la mitad de los bebés nacidos en el estado tengan en su organismo marihuana, reduciendo ese porcentaje a menos del 10 %.

“No existe consistencia entre los hospitales” sobre qué bebés recién nacidos son sometidos a exámenes para determinar la presencia de THC (el ingrediente activo de la marihuana) en sus organismos, explicó el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente (CDPHE) sobre las discrepancias.

Según una encuesta de CDPHE realizada en 2016, el 7,8 % de las madres admitió haber consumido drogas (no específicamente marihuana) en algún momento durante el embarazo. Si una madre así lo admite, se realizan obligatoriamente exámenes de la madre y del bebé.

Esos exámenes quedan a discreción de los hospitales si el personal médico detecta “factores de riesgo” en la madre o en el bebé, o si la madre no asiste a visitas médicas prenatales, hechos que han generado discrepancias entre hospitales.

Un ejemplo de ello, es el Centro Médico St. Mary-Corwin en Pueblo (sur del estado), que reportó que “casi la mitad” de los nacidos en marzo de 2016 en ese hospital habían sido examinados por sospechas de haber sido expuestos a marihuana.

Esa cifra de “casi el 50 %” de bebés de Colorado afectados fue repetida numerosas veces desde entonces, incluyendo recientemente en un discurso del fiscal de distrito Dan May, del condado El Paso, sobre medidas para reducir los cultivos ilegales de marihuana en ese condado.

Pero datos del Centro Médico St. Mary-Corwin indican que en marzo de 2016 nacieron 52 bebés en ese nosocomio, de los cuales se sospechó de marihuana en 11 de ellos, aunque la presencia de marihuana se comprobó en sólo cinco, es decir, 10 % del total de nacimientos.

A la vez, datos de 2015 a 2018 de los principales hospitales de Colorado reducen esa cifra entre el 2 % al 5 %, según el hospital.

Debido a que la marihuana sigue siendo una sustancia controlada a nivel federal, las leyes de Colorado exigen que los hospitales reporten cada caso de bebés con marihuana en su cuerpo como un caso de abuso infantil.

