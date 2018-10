Dueños de empresas pequeñas y medianas sienten un poco de frío en el aire

PITTSBURGH /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — El histórico nivel de optimismo sobre la economía nacional observado en la encuesta de la pasada primavera (50 por ciento) se enfrió ligeramente este otoño (40 por ciento), pero se mantiene muy por encima del otoño del 2017 (29 por ciento), según la encuesta semestral PNC Economic Outlook, realizada telefónicamente a dueños y ejecutivos de empresas pequeñas y medianas. Cuatro de cada 10 líderes empresariales describieron su perspectiva sobre la economía nacional como optimista, el segundo nivel más alto en la encuesta que se realiza desde hace 15 años.

Aquellos con perspectiva pesimista aumentaron en un 12 por ciento este otoño, desde un nivel históricamente bajo del 8 por ciento en la primavera pasada. De manera similar, la mitad (51 por ciento) se siente optimista sobre el futuro de sus negocios durante los seis meses próximos, un descenso desde el nivel históricamente alto de 58 por ciento en la primavera del 2018. El pesimismo se mantiene en un nivel históricamente bajo del 4 por ciento.

“El optimismo de los dueños de empresas pequeñas y medianas con la economía nacional, sus economías locales y sus propias compañías se mantiene cerca de un récord históricamente alto, aunque ha bajado ligeramente desde la primavera pasada, según nuestra encuesta del otoño de 2018”, dijo Gus Faucher, economista jefe de The PNC Financial Services Group, Inc. “Las expectativas de contratación también están cerca de un récord históricamente alto, mientras seguimos presenciando la segunda expansión económica más larga de la historia de los Estados Unidos”.

Casi dos tercios (64 por ciento) de los líderes empresariales esperan un incremento de las ventas, cifra marginalmente inferior a la de la primavera del 2018 (69 por ciento). La expectativa de un incremento de las ganancias es la segunda más alta desde que se tiene registro (59 por ciento), solo superada en la primavera del 2018 (64 por ciento). El número de negocios que prevé una disminución de las ganancias se mantiene en un nivel históricamente bajo (6 por ciento).

Entre los principales resultados de la encuesta están:

Revisión de precios: La cantidad de líderes empresariales que pronostican un alza de los precios en los seis meses próximos cobró impulso. Más de la mitad (53 por ciento frente al 41 por ciento en la primavera del 2018) prevé que sus proveedores incrementarán costos; el 45 por ciento (frente al 29 por ciento en la primavera de 2018) planea cobrar más a sus clientes. De los que planean subir los precios que cobran a los clientes, (45 por ciento) prevé una subida del uno al dos por ciento, mientras el 25 por ciento prevé un aumento del 5 por ciento o más. El incremento del negocio, las condiciones favorables del mercado y la subida de los costos de la mano de obra están entre los principales impulsores de los precios más elevados. Solo el 3 por ciento de los negocios prevé que bajarán los precios.

Trabajadores asalariados: Los líderes de empresas pequeñas y medianas esperan que los salarios y las contrataciones se mantengan cerca de los récords históricamente altos informados en la primavera del 2018. El 46 por ciento espera incrementar los salarios (frente al 49 por ciento en la primavera del 2018), mientras la cantidad que planea reducir los salarios de los trabajadores se mantiene en un nivel bajo de la encuesta del dos por ciento.

Ronda de bonos: Mientras el mercado laboral sigue mejorando, ocho de cada 10 (82 por ciento) líderes empresariales en todos los sectores de la economía dicen que ya han tomado una o más medidas para retener empleados o atraer nuevos empleados: incrementar jornales/salarios (44 por ciento), ofrecer o incrementar bonos (24 por ciento) y elevar los beneficios (24 por ciento). Más de uno de cada cuatro (28 por ciento) ha permitido arreglos laborales más flexibles y uno de cada 10 ha relajado las normas de contratación.

Las tres caras de los aranceles: Cuatro de cada 10 (41 por ciento) participantes informan que actualmente venden productos o servicios a otros países o compran artículos o servicios de otros países en cierta medida. Los porcentajes son considerablemente más altos entre los fabricantes (59 por ciento) y los mayoristas y minoristas (47 por ciento). Sin embargo, solo el 8 por ciento de todos los encuestados describe el volumen de ese comercio como “grande”. Cuando se les pidió que dieran su opinión sobre el incremento de los aranceles estadounidenses a los productos de otros países, basándose en lo que es mejor para sus negocios, el 41 por ciento se expresó a favor (33 por ciento en la primavera del 2017) y el 31 por ciento en contra (32 por ciento en la primavera del 2017); más de una cuarta parte de los líderes empresariales (27 por ciento) no están seguros.

En consecuencia, cuatro de cada 10 prevén que pagarán precios más altos a sus proveedores. Tres de cada 10 líderes empresariales (31 por ciento) esperan incrementar los precios que cobran a sus clientes si el gobierno de los Estados Unidos impone aranceles mayores a los productos de otros países, pero casi la mitad (47 por ciento) no espera un impacto. Casi la mitad de los líderes empresariales (48 por ciento) no espera ningún impacto en las ventas de la compañía, y el 18 por ciento prevé un incremento de las ventas. Solo el 8 por ciento pronostica una disminución de las ventas como resultado del aumento de los aranceles estadounidenses a los productos de otros países.

Pago de impuestos: La familiaridad con el impacto de la Ley federal de Empleos y Reducción de Impuestos del 2017 sobre los negocios aumentó ligeramente a un 32 por ciento (vs. 27 por ciento en la primavera de 2018); el 35 por ciento está familiarizado con la nueva ley fiscal, pero no sabe con certeza cómo afectará a su negocio, esta cantidad es menor que el 45 por ciento en la primavera del 2018. Considerablemente menos líderes empresariales (34 por ciento) ven el impacto potencial a sus utilidades como positivo (43 por ciento en la primavera de 2018). Una tercera parte (32 por ciento) todavía cree que es demasiado pronto para afirmarlo o sencillamente no saben. El 75 por ciento de los líderes empresariales no han hecho o no esperan hacer cambios en sus negocios como resultado de la reforma fiscal, por encima del 61 por ciento en la primavera de 2018.