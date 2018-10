Chris Evans anuncia que no volverá a interpretar a “Captain America”

Los Ángeles (EFEUSA).- El actor Chris Evans anunció a través de su cuenta en Twitter que no volverá a interpretar a “Captain America”, personaje que ha encarnado en múltiples películas del Universo Marvel durante la última década.

“He concluido oficialmente el rodaje de ‘Avengers 4’. Ha sido un día emotivo. Interpretar este papel durante los últimos ocho años ha sido un honor. A todos delante y detrás de las cámaras, al público… ¡Gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido”, escribió el artista.

Evans ya avanzó la decisión en marzo durante una entrevista con el diario The New York Times.

El actor se puso en la piel del personaje por primera vez en “Captain America: The First Avenger” (2011) y después repitió en “The Avengers” (2012), “Captain America: The Winter Soldier” (2014), “Avengers: Age of Ultron” (2015), “Captain America: Civil War” (2016) y “Avengers: Infinity War” (2018), además de pequeñas apariciones en otras cintas de Marvel.

Su última intervención como Captain America será en “Avengers 4”, de estreno en mayo del próximo año.

Marvel contrató a Evans para ese papel en marzo de 2010, años después de haber interpretado a Johnny Storm en la saga “Fantastic Four”.

El actor admitió, en una entrevista con Efe antes del estreno de “Captain America: The First Avenger”, que temía perder su privacidad por la popularidad del personaje y el contrato que había firmado con Marvel para varias películas.

“Estoy asustado, casi aterrorizado”, comentó. “Dije que no muchas veces a esta película porque un compromiso tan largo me daba miedo y podía perder mi privacidad”, agregó.

