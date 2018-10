Seahawks confía en Tedric Thompson a medida que avanza hacia el inicio de su función

Seattle – Cuando Tedric Thompson habló con Earl Thomas esta semana, el veterano de seguridad ofreció algunos consejos breves y precisos a la defensiva de segundo año, que tomará el relevo de Thomas en la seguridad gratuita.

“Fue corto y dulce”, dijo Thompson. “Sólo diviértete, juega con confianza. Eso es practicamente todo.”

Thomas nunca ha sido un hombre de muchas palabras, por lo que no es de extrañar que optó por la ruta “corta y dulce”, pero el All-Pro de seguridad, que fue colocado en la reserva de lesionados el martes con una tibia fracturada, todavía logró tocar el Tema clave para la ascensión de Thompson al trabajo inicial. Jugadores, entrenadores, el mismo Thompson: todos confían en que la selección de Colorado en la cuarta ronda está lista para la tarea de anclar la parte de atrás de la defensa de Seattle.

“Tenemos mucha confianza en T2, Tedric Thompson”, dijo el apoyador central Bobby Wagner. “Teníamos confianza en la temporada con él, con su habilidad y las cosas que ha demostrado durante la pretemporada y todo lo demás. Earl regresó y, obviamente, cuando vuelva, jugará. Tenemos esa misma confianza. Creo que la semana en que Earl regresó, T2 tuvo cuatro elecciones en la práctica. Es un tipo muy hambriento y sabemos que va a salir y estar emocionado. Sabe que la gente probablemente lo estará mirando y creo que está preparado para el desafío “.

Como mencionó Wagner, una de las razones por las que los Seahawks se sienten tan cómodos al conectar a Thompson a la alineación inicial es que lo vieron en ese rol durante todo el campamento de entrenamiento y la pretemporada mientras Thomas se resistía. El regreso de Thomas significó que Thompson regresó a un rol de respaldo, pero el uso de un paquete de diez centavos por parte de Seattle este año le ha permitido a Thompson obtener una docena o algo así como un juego en defensa como sexta defensiva.

Ahora Thompson regresa al papel que desempeñó hasta la Semana 1 de la temporada regular, y está listo para su momento en el centro de atención, incluso si eso significa ser probado por la ofensiva número 1 de la Liga con los Carneros de Los Ángeles que llegan a la ciudad esta semana.

“Me siento muy cómodo con el hecho de que tengo confianza proveniente de mis compañeros, así que me siento cómodo”, dijo. “… Espero (para ser probado por los Rams), pero me siento confiado”.

Entrar en el rol de inicio es solo el último paso en lo que han sido unos meses interesantes para Thompson, quien pasó de ser un iniciador a un respaldo en un lapso de un mes. Con Thomas a la espera, Thompson era un habitual en la alineación titular durante todo el verano, pero también sabía que eso podía cambiar en cualquier momento, y seguramente Thomas informó unos días antes del inicio de la temporada y regresó a su puesto de titular, algo que el propio Thompson entendió. .

“Esa es la mejor seguridad en el juego, sin duda, así que cuando regresó, estaba tratando de hacer lo que hice el año pasado, solo aprendí todo lo que pude de él, y él me ayudó mucho”, dijo Thompson.

Y a pesar de perder un puesto de titular, Thompson siguió pidiendo consejo a Thomas, tal como lo había hecho mientras él era el titular y se comunicaba regularmente con Thomas mientras el veterano se resistía.

“Es más grande que el fútbol”, dijo Thompson sobre su relación y la de Thomas. “Nos conocimos por el fútbol, ​​pero definitivamente es más grande que el fútbol. Hablé con él ayer, así que estoy bastante seguro de que mantendremos la misma relación “.

El entrenador de los Seahawks, Pete Carroll, se preguntaba cómo manejaría Thompson ir de titular a suplente justo antes del inicio de la temporada, pero quedó impresionado de cómo un joven jugador hizo su trabajo tras ese cambio.

“Lo manejó bien, y eso me preocupaba, porque realmente se había ganado el tiempo de juego en el campamento y todo eso; Earl lo había ganado durante un largo período de tiempo “, dijo Carroll. “Así que estaba preocupado por él. Hablamos de eso, y él era fuerte al respecto. Era un poco, tómalo como viene, y no fue desanimado. Tal vez estaba decepcionado; el no lo demostró Lo que pensó de él, ‘voy a maximizar las oportunidades que tengo’. Poco después descubrimos cómo conseguir que los tres muchachos estuvieran en el campo y todo salió bien y él ha estado contribuyendo de esa manera. Ahora que es un titular, estoy seguro de que está emocionado por eso. No se lo mencioné a él específicamente, pero estoy seguro de que está entusiasmado y esta es la oportunidad que estaba buscando. Está preparado para esto todo el tiempo. Hubo un pequeño contratiempo solo en términos de confiar en él como titular. Él ha visto mucho, ha aprendido mucho, y realmente estoy pensando que va a manejar esto muy, muy bien “.

Nadie, ni Carroll ni el mismo Thompson, esperan que entre y sea Earl Thomas, no es una expectativa justa que un jugador de segundo año haga su primera apertura en lugar de un All-Pro que sea considerado uno de los mejores jugadores de su era, pero si Thompson puede ser él mismo, eso puede llevar a cosas buenas para la defensa de Seattle.