La presunta víctima de Cristiano Ronaldo dice que sufre depresión

Washington (EFEUSA).- Los abogados de la mujer que ha acusado al futbolista portugués Cristiano Ronaldo de haberla violado en 2009 aseguraron en rueda de prensa que sufre depresión y que ha considerado el suicidio a raíz del presunto suceso.

“Tras la agresión sexual en 2009 ella ha experimentado depresión, pensamientos intrusivos, ha considerado el suicidio, ha abusado del alcohol, ha tenido dificultades para mantener relaciones personales y un empleo”, dijo el abogado Leslie Stovall.

La rueda de prensa tuvo lugar en Las Vegas (Nevada), ciudad en la que presuntamente tuvo lugar la violación después de que Ronaldo, que acababa de fichar por el Real Madrid, y la mujer, Kathryn Mayorga, se conocieran en la discoteca Rain, ya cerrada.

En 2010, tras la violación -según la demanda-, Mayorga habría accedido a un pacto de silencio de 375.000 dólares con representantes del futbolista.

Los abogados de la mujer presentaron la semana pasada una demanda para invalidar ese pacto, alegando que las consecuencias psicológicas de la agresión la hacían “incompetente” para alcanzar este tipo de acuerdos.

Acto seguido, la Policía de Las Vegas anunció que había reabierto la investigación sobre la violación, ocurrida presuntamente en junio de 2009.

Mayorga, que en ese entonces tenía 24 años y ahora tiene 34, se ha ido temporalmente del país para alejarse de la polémica y no quiere hablar con los medios de comunicación, explicaron los abogados.

El futbolista, que ahora milita en el Juventus de Turín (Italia), negó hoy a través de Twitter las acusaciones de Mayorga.

“Niego de manera tajante las acusaciones que me han sido dirigidas. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y lo que creo. No quiero alimentar el espectáculo mediático creado por personas que quieren promoverse a sí mismas a mi costa”, escribió Ronaldo.

“Mi conciencia está limpia y me permite esperar con tranquilidad los resultados de todo tipo de investigaciones”, prosiguió.

Related