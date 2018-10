“El Complot Mongol” se estrenará en festival de Guadalajara en Los Ángeles

Los Ángeles (EFEUSA).- El largometraje “El Complot Mongol”, de Sebastián del Amo y con Eugenio Derbez en su reparto, tendrá su estreno en la octava edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles (FICG in LA), informaron sus organizadores.

La película, protagonizada también por Damián Alcazar y Bárbara Mori y basada en la novela del mismo nombre de Rafael Bernal, se proyectará en la fecha inaugural de la cita en Los Ángeles, que se extenderá entre los días 26 y 29 de octubre próximo.

El evento en la ciudad californiana estará conformado por una muestra de lo que se exhibió en marzo pasado en el 33 Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), incluida “Restos de Viento”, de Ximena Montemayor, que se alzó con el premio a la mejor película y a mejor director.

Según dijo a Efe el director general del FICG, Iván Trujillo, “Restos de Viento” es un buen ejemplo “de lo que están haciendo las nuevas generaciones de cineastas en México y del surgimiento de nuevos talentos”.

Entre las nuevas producciones, el festival presentará además “Chivas la película”, sobre el famoso equipo mexicano de fútbol, así como “Ayotzinapa, el paso de la tortuga”, del director Enrique García Meza y que obtuvo el galardón “Premio del Público” en la cita de Guadalajara.

Estrella Araiza, directora general de FICG in LA, destacó el programa “Work in Progress (WIP) Latino” que en su tercera edición ha seleccionado tres proyectos cinematográficos que requieren fondos para su culminación.

“Los WIP Latinos son una adaptación del programa ‘Guadalajara Construye’, que inicialmente buscaba temas de frontera en Estados Unidos y México, y que cuando hicimos el ‘rebranding’ lo ampliamos para que fueran historias de fronteras en todo el mundo”, explicó Ariza.

Los tres proyectos, escogidos de entre 40 inscritas, tienen “una temática poderosa de frontera y de seres humanos”, señaló la directora de FICG in LA.

El festival incluirá este año una nueva sección, Cine Culinario, “que habla de la vinculación entre el cine y la comida, porque en Guadalajara comemos muy bien y de alguna manera exportamos nuestra comida”, manifestó Trujillo.

El año anterior cerca de 5.000 personas acudieron al festival, que incluyó un evento masivo gratuito que se realizó en Lynwood, al sur de Los Ángeles, y que en la edición de 2018 no se desarrollará, razón por la que se prevé una asistencia global de 4.000.

