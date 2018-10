Arsenal, Betis y Milan no fallan y cumplen su papel de favoritos

Madrid, 4 oct (EFE).- El Arsenal, el Betis y el Milan no fallaron y cumplieron con su papel de favoritos al imponerse este jueves al Qarabag azerbaiyano, el Dudelande luxemburgués y el Olympiacos griego, en una jornada en la que volvió a defraudar el Girondins de Burdeos, que cayó por 1-2 en casa ante el Copenhague.

Una derrota que dejó al conjunto francés, que ya perdió por 1-0 ante el Slavia de Praga en la primera jornada, en la última plaza del grupo C con cero puntos en su casillero.

Situación que contrasta con la del Arsenal, que dirige el español Unai Emery, que cuenta por victorias sus encuentros en la Liga Europa, tras imponerse este jueves por 0-3 en su visita al campo del Qarabag azerbaiyano.

Un contundente triunfo que confirmó el excelente momento de forma por el que atraviesa el conjunto londinense, que encadenó en Baku su octava victoria consecutiva en todas las competiciones.

Y es que a Emery, que hoy volvió a introducir numerosas novedades en el once inicial, apenas le han bastado un par de mese para dotar al Arsenal de la fiabilidad, que ya le llevó a conquistar tres veces consecutivas la Liga Europa con el Sevilla.

Competición que nunca ha ganado un Milan, que hoy paso más apuros de los previstos, pese al 3-1 final, para derrotar en San Siro a un Olympiacos, que llegó a los últimos veinte minutos de juego por delante en el marcador gracias a un gol (0-1) del español Miguel Ángel Guerrero.

Una delicada situación de la que se encargo de rescatar al conjunto italiano el joven delantero Patrick Cutrone, que dio la vuelta al marcador (3-1) con un doblete en los poco más de treinta minutos que estuvo en el terreno de juego.

Triunfo que permitirá al Milan afrontar como líder destacado del grupo F el encuentro que le medirá en la próxima jornada con un Betis, que sumó este jueves su primer triunfo en el torneo tras vencer por 3-0 al Dudelange

Una goleada que los de Quique Setién no pudieron concretar hasta la segunda mitad, cuando un gol del paraguayo Toni Sanabria derribó la muralla infranqueable en que se convirtió durante el primer tiempo la defensa del conjunto luxemburgués.

Circunstancia que no impidió al Betis seguir insistiendo una y otra vez sobre el área rival hasta plasmar la enorme diferencia que separa a ambos conjuntos con los tantos del ya mencionado Sanabria, el argentino Giovani Lo Celso y Cristian Tello, que estableció en el 88 el definitivo 3-0.

Igualmente contundente se mostró el Salzburgo, semifinalista el pasado año, que se impuso por 3-1 al Celtic de Glasgow, en un encuentro en el que a los de Brendan Rodgers de nada les valió adelantarse a los dos minutos de juego en el tanteador con un gol del francés Odsonne Edouard.

Pero el mejor juego de los de Marco Rose permitió al conjunto austríaco dar la vuelta al resultado con un doblete del delantero israelí Munas Dabbur, el segundo de ellos desde el punto de penalti, y un gol del japonés Takumi Minamino.

Una victoria que permite el Salzburgo liderar el grupo B con tres puntos de ventaja sobre el Leipzig alemán, que se impuso por un claro 1-3 al Rosenborg noruega.

Igualmente contundente se mostró el Bayer Leverkusen que derrotó por 4-2 al ARK Larnaca, que dirige el español Andoni Iraola, con una gran actuación del delantero argentino Lucas Alario, autor de dos de los cuatro tantos del conjunto germano.

Una goleada que no sirvió, sin embargo, al Bayer Leverkusen para descolgar en la clasificación del grupo A al Zurich, que igualó a seis puntos con los de Heiko Herrlich, tras doblegar este jueves por 1-0 al Ludogorets búlgaro con un tanto del islandés Victor Pálsson a los 84 minutos.

Victoria que se le sigue resistiendo al Girondins de Burdeos, que encadenó su segunda derrota consecutiva en el torneo, tras caer este jueves en casa por 1-2 ante el Copenhague, que se impuso con un gol en el tiempo de prolongación de Robert Skov.

Un tanto que permite a los daneses liderar el grupo C igualado a puntos con el Zenit de San Petersburgo, que venció por 1-0 al Slavia de Praga.

Liderato que en el grupo D corresponde al Dinamo de Zagreb croata que sumó su segunda victoria en la competición, tras vencer por 0-2 a un Anderlecht, en un choque en el que ambos equipos acabaron con diez jugadores, con los goles de los bosnios Izet Hajrovic de penalti y Amer Gojak.

