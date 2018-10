Tom Hardy y la presión de ser “Venom”, el enigmático supervillano de Marvel

Londres, 3 oct (EFE).- Dar vida a Venom, uno de los supervillanos más enigmáticos del universo Marvel, no es un reto pequeño, ni siquiera para el británico Tom Hardy, quien interpreta al enemigo de Spiderman en esta cinta de Sony Pictures, que llegará a los cines este viernes.

“Venom es un gran personaje y me encantó interpretar sus dos caras. Sin embargo, tiene tantos matices y hay tanto material con el que puedes jugar que su papel ha supuesto todo un desafío para mí”, reconoció en declaraciones a Efe Hardy, que interpreta al periodista Eddie Brock y al simbionte alienígena que se encarna en él.

Si no fuera suficiente llevar a la pantalla a un personaje de Marvel sobre el cual no se ha ahondado en exceso, hacerlo sin la presencia de Spiderman implica un riesgo aún mayor.

Esta cinta pretende ser la primera en el Universo Marvel de Sony y su director, Ruben Fleischer, espera demostrar con ella que Venom funciona sin Peter Parker, motivo por el cual ha centrado la trama en los orígenes del simbionte.

“Esta película es la carta de presentación de Venom, por lo que debe encajar con los cómics. Yo creo que lo hemos conseguido”, aseguró el actor, uno de los más aclamados y polifacéticos del panorama actual.

No obstante, reconoció que resulta “inevitable” sentir la presión de encarnar a un personaje del universo Marvel.

“Existe una gran responsabilidad, eso es innegable. Pero yo estoy muy satisfecho con mi trabajo, a mí me gusta el resultado final. ¿Por qué no le va a gustar a los demás? Creo que lo he hecho lo mejor que he podido”, agregó Hardy, de 41 años.

De su éxito depende, además, la grabación de dos secuelas que han sido firmadas ya entre la compañía cinematográfica y el actor británico.

Sin embargo, la creación de esta nueva franquicia de antihéroes está sujeta a la acogida que tenga “Venom” en taquilla, motivo por el cual Sony ha mantenido el misterio sobre la producción, cuya información llega con cuentagotas.

Uno de los últimos datos revelados a mediados de septiembre ha sido la calificación de la cinta, que no estará recomendada para menores de 13 años.

No obstante, Sony confirmó la reducción de las escenas violentas que, según anunció a principios de año, tendría la película, basada fundamentalmente en la historia de dos cómics: “Lethal Protector” y “Planet of the Symbiotes”.

Así, si la popularidad es la esperada por la empresa cinematográfica, Hardy reinará como Venom durante dos películas más, a pesar de que el actor esté convencido de que debe empezar a buscar proyectos acordes a su edad.

“Me estoy haciendo mayor, ya tengo 41 años y eso me hace entrar en un rango de papeles diferentes a lo que he hecho hasta ahora, es una realidad”, confesó.

Precisamente, la edad sería una de las principales razones por las que no será el próximo James Bond, a pesar de encontrarse en todas las listas difundidas por los medios de comunicación.

“Siendo honestos, no lo creo. Ya soy mayor, así que, pese a los rumores, dudo que vaya a encarnar al próximo agente 007”, apuntó el actor.

Por el momento, Hardy, quien reconoció tener “proyectos muy interesantes en mente”, prefiere centrarse ahora en la promoción de “Venom”.

“Este trabajo significa mucho para mí y todos mis esfuerzos están ahora en Venom y su promoción, estoy muy emocionado por ver cómo reacciona el público”, reconoció el protagonista, a quien se podrá ver este viernes en los cines.

