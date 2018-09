The Weeknd y Cardi B encabezan el festival Global Citizen en Nueva York

Nueva York, 28 sep (EFE).- Los artistas musicales del momento The Weeknd, Cardi B y Shawn Mendes encabezan el festival Global Citizen que se celebra mañana en el emblemático Central Park, en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El macroconcierto se celebra cada año desde 2012 y, según indicó su organización en un comunicado, es una plataforma para “pedir a los líderes mundiales” que cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y “acaben con la pobreza extrema para 2030”.

El espectáculo, presentado por la pareja de actores Hugh Jackman y Deborra-lee Furness, contará también con actuaciones de Janet Jackson, Janelle Monáe y John Legend, e intervenciones de los actores Forest Whitaker y Rachel Brosnahan o la supermodelo Naomi Campbell, entre otras estrellas.

Se trata de un evento gratuito pero hay que “ganarse la admisión” mediante una “app” que invita a participar en campañas de activismo, como llamar al Congreso estadounidense para protestar los recortes a programas de ayuda social o tuitear utilizando etiquetas en pro de la igualdad.

En el evento, que se retransmite por internet, suelen participar representantes de los distintos cuerpos de Naciones Unidas y además se celebrará la campaña global “Mandela 100”, en honor al centenario del nacimiento del Nobel de la Paz Nelson Mandela.

El festival suele reunir a unas 60.000 personas, y el año pasado acogió los conciertos de Stevie Wonder, The Killers y Green Day, además de mensajes de la ex primera dama de EEUU Michelle Obama y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

