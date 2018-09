Víctimas de agresiones sexuales muestran repudio contra Kavanaugh

Washington, 27 sep (EFEUSA).- El testimonio que ofreció hoy Christine Blasey Ford, la presunta víctima del nominado al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, ante el Comité Judicial del Senado provocó que centenares de víctimas de agresiones sexuales mostraran su repudio contra él en las calles y redes sociales.

“Me siento identificado con ella (…). Yo también tuve muchos problemas para hablar sobre mi agresión y no fue hasta años más tarde que fui capaz de compartir ese episodio. En esos años era muy difícil”, señaló en declaraciones a Efe el jamaicano Adrien McKenzie, un hombre de 40 años que vive en Nueva York.

McKenzie formaba parte de las 300 personas que se congregaron hoy frente del Tribunal Supremo en Washington, un grupo que gritó consignas como “No queremos abusadores en el Supremo” y “Kavanaugh se tiene que ir”.

El jamaicano, que vestía una camiseta con el lema “Soy un superviviente y voto”, no se mostró demasiado optimista ante la posibilidad de que los senadores interrumpan la nominación de Kavanaugh, a pesar de la presión de las últimas horas.

“Esperamos que los senadores (republicanos) Susan Collins, Jeff Flake y Lisa Murkowski voten contra él, pero tenemos que preocuparnos de que todos los demócratas lo hagan también, y eso no lo tengo tan claro”, argumentó McKenzie.

Para que la nominación de Kavanaugh tenga éxito es necesaria la mayoría simple en el Senado, es decir, 51 votos a favor, aunque en caso de empate a 50, sería el vicepresidente del país, Mike Pence, quién desempataría la votación.

Otra de las manifestantes, una mujer de 60 años que no quiso revelar su nombre, comentó a Efe que escuchar hoy a Ford hizo que reviviera el episodio de agresión sexual que ella misma sufrió hace varias décadas.

“Estoy aquí para apoyar a la señora Ford. Yo creo en ella y no quiero que pase lo mismo que le ocurrió a Anita Hill. No quiero que haya más abusadores en la Corte Suprema; es un cargo vitalicio y tenemos que ir con cuidado”, dijo la mujer bajo la intensa lluvia que caía en ese momento en la capital estadounidense.

La mujer citó el caso de Anita Hill, que en 1991 acusó de acoso sexual a otro nominado al alto tribunal, Clarence Thomas. Hill tuvo que aguantar que los senadores -todos hombres- del Comité Judicial de la cámara cuestionaran entonces sus acusaciones y menospreciaran públicamente los hechos.

“Si Kavanaugh llega al Tribunal Supremo estaré devastada”, añadió la mujer.

Otra de las participantes en la protesta, Antonia Peña, consideró que el país necesita a alguien “más equitativo y balanceado con la Justicia” que el candidato propuesto por el presidente, Donald Trump.

“Kavanaugh es una persona muy radical y abusiva contra las mujeres. No es la persona adecuada para ocupar una plaza en el Tribunal Supremo”, apuntó Peña.

En Twitter, miles de usuarios usaron la etiqueta #BelieveSurvivors (creed en los supervivientes) para mostrar su respaldo a Ford y pedir a los senadores que bloqueen la nominación de Kavanaugh.

La audiencia planteada hoy por los republicanos, que ostentan la mayoría en el Senado, también cuenta con el testimonio del propio Kavanaugh, pero los conservadores no han admitido la posibilidad de sumar más testigos, como Mark Judge, el otro hombre que presuntamente participó en el asalto sexual a Ford.

