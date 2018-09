Con música “soñadores” persisten en su lucha por permanecer en el país

Los Ángeles, 26 sep (EFEUSA).- Medio centenar de “soñadores” unieron sus voces en un álbum que resalta la lucha de estos jóvenes inmigrantes para mantener el alivio migratorio Acción Diferida (DACA) que los protege de deportaciones y les otorga permisos de trabajo temporales en el país.

Con talento inmigrante y el apoyo de músicos profesionales de Los Ángeles, Miami y Nueva York, la producción “American Dreamers: Voices of Hope, Music Freedom” sale a la venta este viernes.

“Es una forma de crear conciencia y proporcionar una plataforma para que los soñadores puedan contar sus historias humanas y de coraje,” explicó a Efe el músico John Daversa.

Con el anuncio en 2017 del Gobierno del presidente Donald Trump de eliminar ese beneficio que protege a unos 700.000 inmigrantes, Daversa, nominado a varios premios Grammy, se unió a los productores Doug Davis y Kabir Sehgal, de Music for Tomorrow, para dar voz a estos inmigrantes que llegaron al país siendo niños.

“Espero que este álbum nos ayude a dejar de lado la política y a centrarnos en cómo se ven afectadas las vidas de estos soñadores, que además sorprenden con su talento”, explicó Sehgal.

Varias organizaciones pro-inmigrantes apoyaron al equipo de productores que recorrió el país en busca de “soñadores” que tocaran instrumentos musicales o cantaran.

Los elegidos fueron 53 jóvenes de 17 estados que además representan varias naciones: Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Honduras, México, Nigeria, Pakistán, Perú, Filipinas, Senegal, Singapur, Corea del Sur, Suecia y Venezuela.

El álbum contiene versiones de temas como “Stars and Stripes Forever”, de John Philip Sousa, canción que a menudo se interpreta en los desfiles y eventos militares, y las ceremonias de naturalización.

“Denzel”, un tema que relata la historia de uno de los inmigrantes participantes, fue elegida para realizar una yuxtaposición de la situación en la que se encuentran los “soñadores” que quieren integrarse a las fuerzas armadas del país.

Para Sehgal, un veterano y reservista de las Fuerzas Armadas, es sorprendente que jóvenes indocumentados que quieren tomar las armas para defender el país, no se les permita ingresar al Ejército por su estatus migratorio.

Daversa explicó que gracias a este proyecto descubrió que una gran parte de los estadounidenses no saben nada acerca de DACA, el movimiento de los soñadores y el oscuro panorama que enfrentan bajo el Gobierno Trump.

“Con este proyecto, esperamos poner este tema en primer plano para que las personas puedan digerirlo por sí mismos, entenderlo”, resalta Daversa.

El disco contiene 18 canciones entre las que se destacan “María”, “Salvador”, “Immigrant Song” y “Living in America”, entre otras.

“Deportee” es uno de los temas preferidos de Daversa.

La canción está inspirada en un poema del cantautor Woody Guthrie, un homenaje a los 28 mexicanos que murieron en un accidente aéreo en California en 1948 y que fueron identificados por las autoridades y los medios simplemente con la palabra “deportados”.

El poema fue musicalizado por Martin Hoffman y una “soñadora” le da la voz a la historia de los 28 mexicanos.

Daversa asegura que la indocumentada que interpreta este tema es muy talentosa, y que pudo impregnar un gran coraje al tema.

El álbum sale a la venta en medio de la zozobra de activistas y soñadores ante la posibilidad de que el caso de DACA llegue al Tribunal Supremo, después de que tres jueces federales ordenaran al Gobierno Trump que lo restaurara.

A principios de este año el Congreso había prometido discutir una legalización definitiva de los “soñadores”, pero se hundieron antes de llegar a ser debatidas.

“Espero que cuando las personas escuchen este álbum, estén inspiradas en los ‘Dreamers’ que han elegido crear el mundo que imaginan a través del arte, y que decidan apoyarlos”, señaló Sehgal.

Related