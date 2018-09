Jennifer Lawrence denuncia la corrupción y la ausencia de democracia en EEUU

Nueva York, 25 sep (EFEUSA).- La actriz estadounidense Jennifer Lawrence denunció hoy la corrupción de la política y la ausencia de un sistema democrático en su país, en el que “el Gobierno ya no representa a su pueblo”.

La intérprete explicó en el foro Concordia, celebrado ayer y hoy en Nueva York, que el estricto bipartidismo de EE.UU., la manipulación de los distritos electorales y unas leyes corruptas de financiación de candidatos han llevado a que la democracia quede prácticamente anulada.

“Varios estudios señalan que las preferencias de los estadounidenses tienen prácticamente cero impacto en las políticas públicas”, aseveró Lawrence, que habló en representación de la organización sin ánimo de lucro Represent.Us.

Lawrence expuso que un 86 por ciento de las elecciones que se celebran en EE.UU ya están decididas antes de que tengan lugar debido al denominado “gerrymandering”, una técnica que permite a los estados trazar los distritos electorales de manera que favorezcan la victoria de un legislador de un partido determinado.

Además, dijo el cofundador de “Represent.Us”, Josh Silver, los presidentes de EE.UU. pasan un 70 por ciento de su tiempo captando fondos para las próximas elecciones, por lo que invierten pocos esfuerzos en promover cambios reales.

“Todo esto se une para formar (…) un sistema completamente corrupto donde el pueblo tiene casi cero impacto en el sistema”, dijo Silver.

Para solucionar la situación y volver a un sistema democrático real, señaló Lawrence, hay que aprobar legislación anticorrupción a nivel estatal, ya que un estudio demuestra que son este tipo de normas las que luego llevan a que el congreso nacional adopte también estos cambios.

“Aprobar leyes estatales lleva a una victoria nacional. (…) No podemos descansar hasta que la democracia sea restaurada en EE.UU”, expuso.

La actriz, que en febrero anunció su retiro temporal del cine para dedicarse al activismo, no quiso identificarse con un movimiento político y aseguró estar únicamente interesada en los problemas de corrupción del Gobierno y la democracia de su país, razón por la que decidió colaborar con “Represent.Us”.

“Nunca me ha interesado formar parte de una organización que represente un solo lado, izquierda o derecha. (…) Me importa un gobierno justo”, subrayó.

Opinó además que los estadounidenses deberían “intentar construir un gobierno del que estar orgullosos”, e instó a los ciudadanos a votar en las próximas elecciones legislativas, que se celebrarán en noviembre.

“Es más importante que nunca salir ahora a la calle. Hay que votar”, zanjó Lawrence.

