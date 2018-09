“The House with a Clock in its Walls” marca el ritmo en la taquilla

Los Ángeles, 24 sep (EFEUSA).- Universal Pictures se hizo con el número uno en la taquilla nacional gracias a “The House with a Clock in its Walls”, que recaudó 26,8 millones de dólares en su estreno, informó Box Office Mojo.

Se trata de la mejor marca registrada por el director Eli Roth en toda su carrera. El especialista en el género del terror batió su récord hasta ahora, que era de 19,5 millones de dólares obtenidos por “Hostel” en 2006.

El 27 % del total de espectadores fueron hispanos, frente al 10 % de afroamericanos y el 5 % de asiáticos, según datos ofrecidos por Deadline.

Basada en la novela homónima de John Bellairs, la cinta sigue los pasos de Lewis (Owen Vaccaro), un huérfano que se muda a la misteriosa mansión de su extravagante tío Jonathan (Jack Black).

Junto a su no menos singular vecina Florence (Cate Blanchett) formarán un trío que, recurriendo a habilidades sobrenaturales, tratará de frenar el fin del mundo.

El segundo puesto fue para “A Simple Favor”, protagonizada por Anna Kendrick y Blake Lively, con 10,5 millones de dólares.

Este “thriller” al estilo Hitchcock y con frecuentes dosis de humor dirigido por Paul Feig (“Ghostbusters”) cuenta cómo una risueña madre volcada en su hijo comienza a investigar la desaparición de su amiga, una atractiva mujer con un misterioso pasado.

“The Nun” descendió hasta la tercera plaza con 10,2 millones de dólares.

Esta cinta derivada (“spin-off”) de la saga de “The Conjuring” se centra en un cura (Demián Bichir) que es enviado por el Vaticano a Rumanía para investigar la misteriosa muerte de una monja.

Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Charlotte Hope, Ingrid Bisu y Bonnie Aarons completan el elenco.

En el cuarto puesto aparece “The Predator” con 9 millones de dólares y una caída del 63 por ciento respecto a su debut.

En esta nueva entrega de la famosa saga de ciencia ficción, ahora dirigida por Shane Black, un grupo de exsoldados y una científica intentarán detener el exterminio que planea el mortífero extraterrestre.

Por último, la comedia “Crazy Rich Asians” añadió otros 6,5 millones de dólares.

Dirigida por Jon M. Chu (“G.I. Joe: Retaliation”), esta comedia romántica protagonizada por Constance Wu y Henry Golding cuenta la historia de una joven que se enamora de uno de los hombres más ricos de Singapur.

