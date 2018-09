Más de 150 personas marchan en Texas contra muro fronterizo de Trump

El Paso (TX), 22 sep (EFEUSA).- Más de 150 personas marcharon hoy por las calles del centro de El Paso (Texas), limítrofe con México, para protestar por la construcción del muro fronterizo en esta región anunciado por las autoridades.

La Patrulla Fronteriza anunció este viernes la construcción de un muro de acero en un tramo de cuatro millas (6,4 kilómetros) en esa localidad, como parte de una orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump.

En una rueda de prensa, el responsable de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Aaron A. Hull, dijo que la malla ciclónica que existe desde la década de los años 70 será reemplazada por un muro de bolardo de acero de 18 pies (5,5 metros) de altura.

Hoy los manifestantes caminaron hasta el lugar donde han comenzado las obras para levantar el muro prometido por la Administración Trump y aseguraron que el evento “Abrazos No Muros”, que tenían previsto con anterioridad, se realizará el 13 de octubre pese a los obstáculos.

“Quizá quieran destruir nuestro evento, pero aquí vamos a estar el 13 de octubre, dos mil familias de este lado (EE.UU.) y dos mil de aquel lado (México)”, dijo Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, organización que coordinó la marcha.

Los activistas se concentraron a unos metros de distancia del Río Grande, que delimita con México, y colocaron un gran letrero con la leyenda: “Hugs Not Walls” (Abrazos No Muros), mientras patrulleros fronterizos restringían el acceso.

Dicho acto sería el sexto que se realiza en esta zona de la frontera, en donde familias hispanas, separadas por motivos migratorios, se abrazan por unos minutos en medio del Río Grande.

A la manifestación acudieron miembros de varias organizaciones defensoras de los inmigrantes, así como representantes del ayuntamiento y el condado de El Paso, y catedráticos del área fronteriza.

“Debería de darle vergüenza a la Administración Trump, a la Patrulla Fronteriza y a la gente que apoya esto. A mí me enfurece”, aseguró David Stout, uno de los comisionados del condado de El Paso.

El representante condal aseguró que los comisionados han enviado una carta al jefe de la Patrulla Fronteriza de la ciudad para pedir una mejor comunicación con los habitantes de la zona después de que ayer se anunciara el levantamiento del muro sin una consulta ciudadana.

