Un Real Madrid con rotaciones mide la mejor versión del Espanyol

Madrid/Barcelona, 21 sep (EFE).- El Real Madrid recibe con rotaciones y sintiendo la ilusión de su afición por la gran imagen dejada ante el Roma en el debut en Liga de Campeones, a un Espanyol instalado en su mejor versión en un buen inicio de curso, que desafía a sus malos números tras 22 años sin ganar en el Bernabéu.

El estreno en Liga de Campeones dejó tan buenas sensaciones que con rapidez se olvidó por el madridismo el primer traspié liguero con el empate en San Mamés que bajo del liderato compartido al Real Madrid. El buen fútbol mostrado por el equipo de Julen Lopetegui y el compromiso de todos sus jugadores ante el Roma, han instalado la ilusión en una afición que ha superad con rapidez el adiós de Cristiano Ronaldo.

Advierte Lopetegui de que sin apenas tiempo para descansar, llega al Santiago Bernabéu el rival más difícil en lo que va de curso. Sitúa al Espanyol por encima incluso de un semifinalista de la última edición de ‘Champions’ como el Roma, para advertir a sus jugadores sobre el peligro de relajarse y no poner la misma intensidad que en el estreno europeo.

Lo cargado del calendario, con siete partidos en 21 días para el Real Madrid, obliga a Lopetegui a dar entrada a las rotaciones y comenzar a dar uso a su fondo de armario. Jugadores fichados este verano como Álvaro Odriozola y Mariano se perfilan titulares, mientras que a Dani Carvajal, bala por molestias, podría tener descanso de inicio Marcelo y Toni Kroos.

El gran rendimiento de Keylor Navas en Liga de Campeones, no provocará que Thibaut Courtois deje de jugar en Liga tras dos titularidades consecutivas. El debate, más externo que interno según el técnico madridista, apunta a la portería madridista por encima de cualquier demarcación. Marco Asensio regresará al once tras su primera suplencia y la duda por resolver será si Vinicius disfruta de sus primeros minutos con el Real Madrid si entra en la lista de convocados que se ofrecerá el día del partido.

Mientras, el Espanyol llega al Santiago Bernabéu en un buen de momento de juego y con confianza, pero también con cautela tras 22 años sin ganar en el estadio madridista. El vestuario, de todos modos, no rebaja su ambición y sus jugadores se creen capaces de vencer a cualquier rival y en cualquier escenario.

La victoria contra el Levante de la semana pasada borró el mal sabor de boca de Vitoria y dio alas al grupo blanquiazul. Su entrenador, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, no modificará en principio su receta. Apuesta por un juego ofensivo, aunque siempre con criterio. En la medida de lo posible, intentará ser protagonista del partido, por lo que el once inicial será casi idéntico tras repetirlo en todas las jornadas de LaLiga Santander.

Pese a todo, la mala noticia para Rubi es la baja del central David López. El futbolista no se ha podido recuperar a tiempo de sus molestias y el cuerpo técnico ha preferido darle descanso. El canterano es uno de los pilares indiscutible en el eje de la defensa y supone una baja sensible. En principio, el costarricense Óscar Duarte será su relevo.

Desde la temporada 1995-96, en la jornada 37, el Espanyol no gana al Real Madrid en Liga en el Santiago Bernabéu. El vestuario catalán no se preocupa por las estadísticas y se centra en continuar con la misma línea de rendimiento. Está convencido de que puede firmar un gran encuentro.

