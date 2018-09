Bank of America pagará 30 millones dólares por manipular el índice referencia

Nueva York, 20 sep (EFEUSA).-. Bank of America pagará 30 millones de dólares en el marco de un acuerdo alcanzado con la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de Estados Unidos (EEUU), que acusó a la entidad de manipular un índice utilizado como referencia en productos derivados de tipos de interés durante seis años.

Según informa EFE Dow Jones, la comisión dijo este miércoles que Bank of America trató de manipular el US Dollar International Swaps and Derivatives Association Fix, o ISDAfix -valor de tasa de referencia común a nivel mundial para tasas swap de tasa de interés fija-, para ayudar a las propias posiciones del banco en los derivados. También acusó a la entidad de aportar información falsa.

El director del regulador, James McDonald, dijo que el acuerdo con este banco es el noveno que alcanza en relación con la manipulación de este índice de referencia.

“Hemos mejorado considerablemente nuestros procedimientos para detectar comportamientos inapropiados”, indicó un portavoz de Bank of America.

