Anna Kendrick busca dar fin a guerra de amas de casa y madres que trabajan

Miami (EFEUSA).- La actriz estadounidense Anna Kendrick dijo que espera que su película “A Simple Favor” contribuya a terminar con las “mommy wars”, peleas entre las madres que trabajan y las que se quedan en casa, y aseguró que trabajar con elencos mayoritariamente femeninos le saca lo mejor de sí misma.

“La intención es enseñar cómo cada mamá está haciendo lo mejor que puede”, expresó Kendrick.

“Yo no soy mamá y siento la presión que hay sobre mis amigas que sí lo son. (La película) es una manera de decir que todas están haciendo lo mejor que pueden”, manifestó.

Con “A Simple Favor”, que se estrenó hoy en Estados Unidos, Kendrick, de 33 años, acumula ya una repertorio de cuarenta filmes.

En ella comparte créditos estelares con la actriz Blake Lively, y además es la cuarta producción que hace con un elenco mayoritariamente femenino, algo que la empuja a ser mejor en todo sentido.

Aseguró que es una inspiración trabajar con otras mujeres que se sacan lo mejor de sí mismas hasta en la ropa. “Me he dado cuenta de que cuando soy la única chica en el set, empaco un par de jeans y ya, pero cuando estoy con otras mujeres las quiero impresionar hasta en la forma de vestir”.

El humor que ha hecho a Kendrick famosa en las redes sociales y su experiencia en comedias como las películas de la serie de “Pitch Perfect” le permitieron desarrollar a la perfección el personaje de Stephanie, una mamá de esas que parecen perfectas y que derrama esa excelencia en YouTube, espacio en el que explora temas crianza.

Viuda y con un gran secreto a cuestas, la vida de Stephanie se complica cuando Emily (Lively), quien dirige las relaciones públicas de un diseñador de moda famoso, comienza una campaña de seducción, que solo funciona por la soledad que sufren las madres que se quedan en casa en las afueras de las grandes ciudades de Estados Unidos.

Esa soledad y la posibilidad de encarnar a un personaje que se va deshaciendo de la percepción que otros tienen de las mujeres dedicadas a ser mamás “fue irresistible” para Kendrick, además de la posibilidad de formar parte de la nueva ola de películas de suspenso enfocadas en mujeres.

“Creo que lo mejor del género del misterio que se ha puesto de moda otra vez, en especial con protagonistas femeninas, es que reconoce que las mujeres tenemos secretos”, indicó la estrella, que considera positivo todo lo que se dedique a romper con los estereotipos femeninos.

“Algunas tienen secretos literales, como los del personaje de Blake, pero Stephanie tiene muchísimo debajo de la superficie y creo que eso representa a muchísimas mujeres, que uno cree que ya sabe cómo son y resulta que por debajo hay un mundo interior del que nadie se había dado cuenta”, subrayó.

“A Simple Favor” también juega con la dualidad de los géneros de suspenso, pero con un toque de humor, como está de moda en las películas más comerciales del momento manifestó a Efe su director, Paul Feig, quien ha trabajado con elencos especialmente femeninos en “Bridesmaids” (2011) y “Ghostbusters: Answer The Call” (2016).

Tras reconocer que esas combinaciones no siempre funcionan bien, Feig explicó que su fórmula fue “primero enfocarse en el género principal, que es el suspenso. Eso hay que tratarlo muy seriamente y luego se le da un toque de excéntrico a los personajes en la forma en la que reaccionan a las situaciones absurdas que se presentan en las películas tipo ‘thriller'”.

La actriz por su parte celebró que se esté reconociendo el poder del humor en todo tipo de situaciones.

“Cuando estoy pasando por un momento estresante y estoy con mis amigos y mi familia, en especial con mi familia, siempre hay alguien que hace un chiste o hace algo cómico y todos se ríen. Así es la vida real”, dijo.

Related