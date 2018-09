Adams decide la victoria de EE.UU. en un duelo de jóvenes valores

Nashville (EFE).- La selección de fútbol de Estados Unidos, con un gol del joven centrocampista Tyler Adams, venció por 1-0 a México en partido amistoso correspondiente a la jornada FIFA.

El único gol del partido, que se disputó en el Nissan Stadium, de Nashville (Tennessee), llegó en el minuto 71 por mediación de Adams, el joven jugador de 19 años, formado en la cantera de los Red Bulls, que aprovechó una gran penetración de Kelly Acosta por el lado izquierdo y luego el centro filtrado de Antonee Robinson, que había salido en la segunda parte, fue letal.

Adams remató a la perfección y sobre la marcha para superar por bajo al arquero de México, Hugo González, que apenas tuvo trabajo, pero nada pudo hacer por evitar el gol, mientras que Zack Steffen, que defendió el marco de Estados Unidos mantuvo invicto su marco.

El partido, que fue presentado como el duelo entre las dos nuevas generaciones de ambos países con las que ya trabajan las dos selecciones de cara al proyecto de Catar 2022, careció de calidad futbolística ante la escasa propuesta ofensiva de México que, bajo la dirección del entrenador interino Ricardo Ferretti, tuvo el control del balón, pero no creó situaciones de peligro.

El más activo fue Víctor Guzmán, que hizo cuatro disparos a puerta, pero el esquema de un 5-4-1 no le funcionó bien Ferretti, que dejo demasiado solo a Ángel Zaldivar.

De ahí que ninguno de los equipos tuvo la capacidad de conseguir inaugurar el marcador al concluir la primera parte.

En la segunda intentaron poner mayor presión ambas delanteras, pero no estuvieron acertadas y además también se dedicaron al juego duro, lo que hizo que al minuto 67, una acción descontrolada de Zaldívar, que luchaba por la posesión de la pelota, le entró fuerte a Trapp, que quedó tendido en el suelo y el árbitro, el costarricense Ricardo Montero, no tuvo más remedio que mandarlo a las duchas.

Por lo visto en campo, los dos equipos confirmaron que deben definir de inmediato al entrenador que se haga cargo del nuevo proyecto mundialista, aunque Sarachan, al frente de Estados Unidos, confirmó que está haciendo una trabajo excelente con los jóvenes valores del fútbol de las barras y las estrellas, que no superaron la media de los 23 años.

Related