GRAN NOCHE DE BOX EN EL EMERALD QUEEN CASINO

Por Marlo Vilela

Fue una gran noche de boxeo hubo de todo,en la peleas preliminares destaco el gran KO del oriundo de Renton Cris Reyes, quien gano su pelea de manera clara y con un potente crochet de izquierda mando a dormir temprano a su oponente Keith Wolf un púgil también de Washington que en honor a la verdad nunca tuvo ninguna oportunidad, esta pelea solo fue un escalón mas en la carrera de Reyes.

La siguiente pelea fue espectacular el gran favorito Jorge “Maravilla” Linares fue vapuleado y derribado en 3 oportunidades por Shae Green quien llego a esta pelea como una incógnita pero demostró que tiene un gran futuro, el chico de Seattle lanzo de todo y siempre con una precisión increíble, se adueñó del ring y conecto un poderoso cross de derecha que dejo sin ninguna oportunidad a Linares. De esta manera Green gano la pelea por la vía del cloroformo.Y así llegamos a la pelea estelar de la noche entre el colombiano Carlos Padilla con un récord de 16-7-1 y 10 KO y el invicto Giovanni Cabrera que tenia para el momento un récord de 12-0-0 y 3 KO.

En el primer asalto el nativo de Barranquilla hizo sentir su experiencia moviéndose muy bien y siempre de forma lateral y jabiando mantuvo alejado a Cabrera que no podía descifrarlo, el segundo round Cabrera tuvo un momento muy bueno cuando pudo abrir la guardia y conectar dos buenos uppercuts que movieron la cabeza de Padilla, el tercero y cuarto también fueron para Gio Cabrera que de un potente derechazo le logra abrir la ceja al colombiano que se vio por pasajes de cuarto round muy incómodo por la herida sangrante que no lo dejaba ver bien.

Cuando nos preparábamos para el quinto asalto paso algo inesperado y la esquina del colombiano Padilla anuncio que no salía mas porque el médico no podía para el sangrado y así Giovanni Cabrera mantiene su invicto y gano por knockout técnico. La verdad esta pelea quedo a deber porque se esperaba mucho mas del Colombiano.